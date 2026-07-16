Partidos de hoy, jueves 16 de julio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, jueves 16 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Bolivia - Primera División
- 14:00 ABB vs Independiente Petrolero Entel Gol
Brasil - Brasileirão
- 17:30 Botafogo vs Santos Fanatiz International, Premiere, TV Record, Globoplay, Canal del Futbol
- 17:30 Vitória vs Vasco da Gama Fanatiz International, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol, Zapping
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 16:30 Aucas vs Independiente del Valle Zapping
- 19:00 Orense vs Emelec Zapping
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 18:30 CF Montréal vs Toronto FC MLS Season Pass
- 19:30 Chicago Fire vs Vancouver Whitecaps MLS Season Pass
- 19:30 St. Louis City vs Sporting KC MLS Season Pass
- 21:30 Seattle Sounders FC vs Portland Timbers MLS Season Pass