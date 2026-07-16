Partidos de hoy, jueves 16 de julio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 16 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Bolivia - Primera División

14:00 ABB vs Independiente Petrolero Entel Gol

Brasil - Brasileirão

17:30 Botafogo vs Santos Fanatiz International, Premiere, TV Record, Globoplay, Canal del Futbol

17:30 Vitória vs Vasco da Gama Fanatiz International, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol, Zapping

Ecuador - Serie A de Ecuador

16:30 Aucas vs Independiente del Valle Zapping

19:00 Orense vs Emelec Zapping

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

18:30 CF Montréal vs Toronto FC MLS Season Pass

19:30 Chicago Fire vs Vancouver Whitecaps MLS Season Pass

19:30 St. Louis City vs Sporting KC MLS Season Pass

21:30 Seattle Sounders FC vs Portland Timbers MLS Season Pass