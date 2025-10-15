Redacción EC
Redacción EC

Partidos de hoy, jueves 16 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 16 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 20:00 Alianza Lima vs Sport Boys Liga 1 MAX, DIRECTV

Brasil - Brasileirão

  • 17:00 Grêmio vs São Paulo Fanatiz
  • 19:30 Vitória vs Bahia Fanatiz
  • 19:30 Fluminense vs Juventude Fanatiz

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 16:30 General Caballero JLM vs Atlético Tembetary Tigo Sports

Europa - UEFA Women’s Champions League

  • 11:45 Atletico Madrid vs Manchester United ESPN, Disney Plus
  • 14:00 SL Benfica vs Arsenal Disney Plus
  • 14:00 Bayern vs Juventus Disney Plus
  • 14:00 PSG vs Real Madrid Disney Plus

Norteamérica - Copa de Campeonas CONCACAF W

  • 21:00 Vancouver Rise vs Alianza Disney Plus

Uruguay - Copa Uruguay

  • 19:00 Racing vs Plaza Colonia GOLTV, Peñarol

VIDEO RECOMENDADO

Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

TAGS