Partidos de hoy, jueves 17 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, jueves 17 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - Liga Europa de la UEFA
- 11:45 OFI vs Hoffenheim ESPN 4, Disney+ Premium
- 11:45 Levski Sofia vs Salzburg ESPN3, Disney+ Premium
- 14:00 Viktoria Plzeň vs Union Saint-Gilloise Disney+ Premium
- 14:00 Juventus vs NEC ESPN, Disney+ Premium
- 14:00 Crystal Palace vs Lech Poznań ESPN2, Disney+ Premium
- 14:00 Celtic vs Ferencváros Disney+ Premium, ESPN
- 14:00 Beşiktaş vs Olympique Marseille ESPN3, Disney+ Premium
- 14:00 Lillestrøm vs Torreense Disney+ Premium, Disney+ Premium
- 14:00 Real Sociedad vs AFC Bournemouth Disney+ Premium
España - LaLiga
- 12:00 Real Betis vs Getafe DIRECTV Sports, DGO
- 14:30 Málaga vs Villarreal Disney+ Premium
Inglaterra - EFL Cup
- 13:30 Manchester City vs Norwich City Disney+ Premium
Bolivia - Primera División
- 17:30 Real Tomayapo vs Oriente Petrolero Entel Gol
- 19:30 Bolívar vs Gualberto Villarroel SJ Entel Gol
Colombia - Categoría Primera A
- 18:00 Atlético Bucaramanga vs Medellín Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 19:30 Torque vs Cienciano ESPN2, Disney+ Premium
Sudamérica - Copa Libertadores
- 19:30 Flamengo vs Independiente del Valle ESPN, Disney+ Premium
Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA
- 8:00 Inglaterra Sub-20 vs Nigeria Sub-20 DIRECTV Sports
- 8:00 Francia Sub-20 vs Canadá Sub-20 DAZN International, Tigo Sports
- 11:30 Polonia Sub-20 vs Colombia Sub-20 DIRECTV Sports, DAZN International, Caracol TV, RCN Television
- 11:30 Corea del Norte Sub-20 vs Japón Sub-20 DAZN International, Tigo Sports
Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF
- 19:30 Alajuelense vs Marathón Disney+ Premium
- 22:15 Olimpia vs Firpo Disney+ Premium
Norteamérica - Copa Caribe de la Concacaf
- 18:00 Cibao vs Portmore United Disney+ Premium
Norteamérica - Campeonato de Clubes del Caribe
- 18:00 Mount Pleasant Academy vs Cavalier Disney+ Premium