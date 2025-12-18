Partidos de hoy, jueves 18 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, jueves 18 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - Liga de la Conferencia de la UEFA
- 15:00 Rayo Vallecano vs Drita Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN3 Portugal, DAZN Portugal
- 15:00 Dynamo Kyiv vs Noah Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Portugal, Sky Sport Austria 1
- 15:00 AZ vs Jagiellonia Białystok Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Portugal, Sky Sport Austria 1
- 15:00 Omonia Nicosia vs Raków Częstochowa Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Portugal, Sky Sport Austria 1
- 15:00 AEK Athens vs CSU Craiova Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, Sky Sport Austria 1, Cosmote Sport 2 HD
- 15:00 AEK Larnaca vs Škendija 79 Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Portugal, Sky Sport Austria 1
- 15:00 Sparta Praha vs Aberdeen Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN4 Portugal, DAZN Portugal
- 15:00 Zrinjski vs Rapid Wien Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Portugal, Arena Sport 3 Croatia
- 15:00 Legia Warszawa vs Lincoln Red Imps Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Portugal, Sky Sport Austria 1
- 15:00 Strasbourg vs Breidablik Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Portugal, Sky Sport Austria 1
- 15:00 Crystal Palace vs KuPS Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN1 Portugal, DAZN Portugal
- 15:00 Slovan Bratislava vs Häcken Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Portugal, Sky Sport Austria 1
- 15:00 Sigma Olomouc vs Lech Poznań Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Portugal, Sky Sport Austria 1
- 15:00 Shakhtar Donetsk vs Rijeka Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Portugal, Sky Sport Austria 1
- 15:00 Lausanne Sport vs Fiorentina Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN2 Portugal, DAZN Portugal
- 15:00 Mainz 05 vs Samsunspor Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, RTL, DAZN Portugal
- 15:00 Celje vs Shelbourne Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Portugal, Sky Sport Austria 1
- 15:00 Shamrock Rovers vs Hamrun Spartans Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Portugal, Sky Sport Austria 1
Italia - Supercopa de Italia
- 14:00 Napoli vs Milan DirecTV
Portugal - Copa de Portugal
- 13:45 Santa Clara vs Sporting CP Meridiano Television, Fox Sports Argentina, Win Sports, Win Play, Disney+ Premium Argentina
- 15:45 Porto vs Famalicão CP Meridiano Television, Fox Sports Argentina, Win Sports, Win Play, Disney+ Premium Argentina
España - Copa del Rey
- 13:00 Ourense CF vs Athletic Club América TVGO, Bet365, Meridiano Television, Flow Sports, Canal del Futbol
- 13:00 Burgos vs Getafe Bet365, Venevision, Win Play, DAZN Italia, DAZN France
- 15:00 Real Murcia vs Real Betis Bet365, Venevision, Win Play, DAZN Italia, DAZN France
Ecuador - Copa Ecuador
- 19:00 LDU Quito vs Universidad Católica DIRECTV