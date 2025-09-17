Partidos de hoy, jueves 18 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, jueves 18 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 13:00 Ayacucho vs Cusco Liga 1 MAX
- 15:15 Atlético Grau vs Alianza Universidad Liga 1 MAX
- 19:30 Deportivo Garcilaso vs Melgar Liga 1 MAX
Europa - UEFA Champions League
- 11:45 Club Brugge vs Monaco ESPN2, Disney+ Premium
- 11:45 København vs Bayer Leverkusen ESPN, Disney+ Premium
- 14:00 Eintracht Frankfurt vs Galatasaray Disney+ Premium, ESPN 5
- 14:00 Sporting CP vs Kairat ESPN3, Disney+ Premium
- 14:00 Newcastle United vs Barcelona ESPN2, Disney+ Premium
- 14:00 Manchester City vs Napoli ESPN, Disney Plus
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 19:30 Alianza Lima vs Universidad Chile ESPN, Disney Plus
Sudamérica - Copa Libertadores
- 17:00 LDU Quito vs São Paulo ESPN, Disney+ Premium Chile
- 19:30 Flamengo vs Estudiantes ESPN, Disney Plus
Bolivia - Primera División
- 14:00 Always Ready vs Universitario de Vinto