Partidos de hoy, jueves 18 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 18 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 13:00 Ayacucho vs Cusco Liga 1 MAX
  • 15:15 Atlético Grau vs Alianza Universidad Liga 1 MAX
  • 19:30 Deportivo Garcilaso vs Melgar Liga 1 MAX

Europa - UEFA Champions League

  • 11:45 Club Brugge vs Monaco ESPN2, Disney+ Premium
  • 11:45 København vs Bayer Leverkusen ESPN, Disney+ Premium
  • 14:00 Eintracht Frankfurt vs Galatasaray Disney+ Premium, ESPN 5
  • 14:00 Sporting CP vs Kairat ESPN3, Disney+ Premium
  • 14:00 Newcastle United vs Barcelona ESPN2, Disney+ Premium
  • 14:00 Manchester City vs Napoli ESPN, Disney Plus

Sudamérica - Copa Sudamericana

  • 19:30 Alianza Lima vs Universidad Chile ESPN, Disney Plus

Sudamérica - Copa Libertadores

  • 17:00 LDU Quito vs São Paulo ESPN, Disney+ Premium Chile
  • 19:30 Flamengo vs Estudiantes ESPN, Disney Plus

Bolivia - Primera División

  • 14:00 Always Ready vs Universitario de Vinto

