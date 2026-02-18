Partidos del jueves 19 de febrero del 2026: programación TV, a qué hora juegan y en qué canales ver fútbol en vivo

Por Redacción EC

Partidos de hoy, jueves 19 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 19 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - Liga Europa de la UEFA

  • 12:45 Brann vs Bologna ESPN 3, Disney Plus
  • 12:45 Dinamo Zagreb vs Genk ESPN 4, Disney Plus
  • 12:45 Fenerbahçe vs Nottingham Forest ESPN 2, Disney Plus
  • 12:45 PAOK vs Celta de Vigo ESPN, Disney Plus
  • 15:00 Panathinaikos vs Viktoria Plzeň ESPN 3, Disney Plus
  • 15:00 Ludogorets vs Ferencváros ESPN 4, Disney Plus
  • 15:00 Lille vs Crvena Zvezda ESPN, Disney Plus
  • 15:00 Celtic vs Stuttgart ESPN 2, Disney Plus

Europa - Liga de la Conferencia de la UEFA

  • 12:45 Noah vs AZ Disney+ Premium
  • 12:45 Sigma Olomouc vs Lausanne Sport Disney+ Premium
  • 12:45 KuPS vs Lech Poznań Disney+ Premium
  • 15:00 Zrinjski vs Crystal Palace Disney+ Premium
  • 15:00 Jagiellonia Białystok vs Fiorentina Disney+ Premium
  • 15:00 Omonia Nicosia vs Rijeka Disney+ Premium
  • 15:00 Škendija 79 vs Samsunspor Disney+ Premium
  • 15:00 Drita vs Celje Disney+ Premium

Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf

  • 20:00 Sporting San Miguelito vs LA Galaxy Disney+ Premium

Argentina - Liga Profesional

  • 15:15 San Lorenzo vs Estudiantes Río Cuarto TNT Sports, Disney Plus
  • 15:15 Defensa y Justicia vs Belgrano ESPN Premium, Disney Plus
  • 17:30 Independiente Rivadavia vs Independiente ESPN Premium, Disney Plus
Brasil - Brasileirão

  • 17:30 Athletico-PR vs Corinthians Zapping

Sudamérica - Copa Libertadores

  • 17:00 Juventud vs Guaraní ESPN 2, Disney Plus
  • 17:00 Deportivo Táchira vs Deportes Tolima ESPN, Disney Plus

Sudamérica - Recopa Sudamericana

  • 19:30 Lanús vs Flamengo ESPN 2, Disney Plus

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 16:30 Sportivo San Lorenzo vs Sportivo Trinidense Tigo Sports
  • 16:30 Nacional Asunción vs Sportivo Ameliano Tigo Sports

Europa - UEFA Women’s Champions League

  • 12:45 Juventus vs Wolfsburg Disney Plus
  • 15:00 Manchester United vs Atletico Madrid Disney Plus

Sudamérica - Sudamericano Sub-20 Femenino

  • 16:00 Venezuela Sub-20 vs Paraguay Sub-20 DIRECTV Sports, DGO
  • 18:00 Colombia Sub-20 vs Brasil Sub-20 DIRECTV Sports, DGO
  • 20:00 Argentina Sub-20 vs Ecuador Sub-20 DIRECTV Sports, DGO

