Partidos del jueves 19 de febrero del 2026: programación TV, a qué hora juegan y en qué canales ver fútbol en vivo

Partidos de hoy, jueves 19 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, jueves 19 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - Liga Europa de la UEFA
- 12:45 Brann vs Bologna ESPN 3, Disney Plus
- 12:45 Dinamo Zagreb vs Genk ESPN 4, Disney Plus
- 12:45 Fenerbahçe vs Nottingham Forest ESPN 2, Disney Plus
- 12:45 PAOK vs Celta de Vigo ESPN, Disney Plus
- 15:00 Panathinaikos vs Viktoria Plzeň ESPN 3, Disney Plus
- 15:00 Ludogorets vs Ferencváros ESPN 4, Disney Plus
- 15:00 Lille vs Crvena Zvezda ESPN, Disney Plus
- 15:00 Celtic vs Stuttgart ESPN 2, Disney Plus
Europa - Liga de la Conferencia de la UEFA
- 12:45 Noah vs AZ Disney+ Premium
- 12:45 Sigma Olomouc vs Lausanne Sport Disney+ Premium
- 12:45 KuPS vs Lech Poznań Disney+ Premium
- 15:00 Zrinjski vs Crystal Palace Disney+ Premium
- 15:00 Jagiellonia Białystok vs Fiorentina Disney+ Premium
- 15:00 Omonia Nicosia vs Rijeka Disney+ Premium
- 15:00 Škendija 79 vs Samsunspor Disney+ Premium
- 15:00 Drita vs Celje Disney+ Premium
Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf
- 20:00 Sporting San Miguelito vs LA Galaxy Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 15:15 San Lorenzo vs Estudiantes Río Cuarto TNT Sports, Disney Plus
- 15:15 Defensa y Justicia vs Belgrano ESPN Premium, Disney Plus
- 17:30 Independiente Rivadavia vs Independiente ESPN Premium, Disney Plus
Brasil - Brasileirão
- 17:30 Athletico-PR vs Corinthians Zapping
Sudamérica - Copa Libertadores
- 17:00 Juventud vs Guaraní ESPN 2, Disney Plus
- 17:00 Deportivo Táchira vs Deportes Tolima ESPN, Disney Plus
Sudamérica - Recopa Sudamericana
- 19:30 Lanús vs Flamengo ESPN 2, Disney Plus
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 16:30 Sportivo San Lorenzo vs Sportivo Trinidense Tigo Sports
- 16:30 Nacional Asunción vs Sportivo Ameliano Tigo Sports
Europa - UEFA Women’s Champions League
- 12:45 Juventus vs Wolfsburg Disney Plus
- 15:00 Manchester United vs Atletico Madrid Disney Plus
Sudamérica - Sudamericano Sub-20 Femenino
- 16:00 Venezuela Sub-20 vs Paraguay Sub-20 DIRECTV Sports, DGO
- 18:00 Colombia Sub-20 vs Brasil Sub-20 DIRECTV Sports, DGO
- 20:00 Argentina Sub-20 vs Ecuador Sub-20 DIRECTV Sports, DGO