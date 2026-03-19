Partidos de hoy, jueves 19 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Partidos de hoy, jueves 19 de marzo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - Liga Europa de la UEFA
- 12:45 Freiburg vs Genk ESPN3, Disney+ Premium
- 12:45 Olympique Lyonnais vs Celta de Vigo ESPN2, Disney+ Premium
- 12:45 Midtjylland vs Nottingham Forest ESPN, Disney+ Premium
- 15:00 Real Betis vs Panathinaikos ESPN, Disney+ Premium
- 15:00 Aston Villa vs Lille ESPN2, Disney+ Premium
- 15:00 Roma vs Bologna ESPN3, Disney+ Premium
- 15:00 Porto vs Stuttgart ESPN4, Disney+ Premium
Europa - Liga de la Conferencia de la UEFA
- 12:45 Mainz 05 vs Sigma Olomouc Disney+ Premium
- 12:45 Raków Częstochowa vs Fiorentina Disney+ Premium
- 12:45 AEK Larnaca vs Crystal Palace Disney+ Premium
- 12:45 AEK Athens vs Celje Disney+ Premium
- 15:00 Shakhtar Donetsk vs Lech Poznań Disney+ Premium
- 15:00 Rayo Vallecano vs Samsunspor Disney+ Premium
- 15:00 Sparta Praha vs AZ Disney+ Premium
- 15:00 Strasbourg vs Rijeka Disney+ Premium
Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf
- 18:00 Mount Pleasant Academy vs LA Galaxy Disney+ Premium
- 20:00 Tigres UANL vs Cincinnati Disney+ Premium
Brasil - Brasileirão
- 17:00 Grêmio vs Vitória Fanatiz
- 18:00 Flamengo vs Remo Fanatiz
- 19:30 Chapecoense vs Corinthians Fanatiz
Colombia - Categoría Primera A
- 16:10 Alianza vs Jaguares de Córdoba RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play
- 18:20 Deportes Tolima vs Fortaleza CEIF RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play
- 20:30 Medellín vs Junior RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 14:00 Aucas vs Técnico Universitario Zapping
- 16:30 Orense vs Mushuc Runa Zapping
- 19:00 Emelec vs Independiente del Valle Zapping