Partidos de hoy, jueves 19 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, jueves 19 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
Brasil - Brasileirao
- 17:30 Vitória vs RB Bragantino Fanatiz, Premiere, Globoplay
- 17:30 Vasco da Gama vs Internacional Fanatiz, Premiere, Globoplay
- 19:30 São Paulo vs Fluminense Fanatiz, Premiere, Globoplay
Uruguay - Primera División
- 14:30 Progreso vs Torque Disney+ Premium, DIRECTV Sports
- 14:30 Peñarol vs Cerro Largo Disney+ Premium, DIRECTV Sports
- 14:30 Boston River vs Deportivo Maldonado Disney+ Premium, DIRECTV Sports
Copa Mundial Sub-17
- 8:00 Francia Sub-17 vs Haití Sub-17
- 8:00 Nueva Caledonia Sub-17 vs Ecuador Sub-17
- 8:30 Corea del Sur Sub-17 vs Uganda Sub-17
- 9:00 Arabia Saudita Sub-17 vs Uruguay Sub-17
- 10:00 Mozambique Sub-17 vs Dinamarca Sub-17
- 10:30 Qatar Sub-17 vs Panamá Sub-17
- 11:00 Argentina Sub-17 vs Australia Sub-17
- 11:00 Egipto Sub-17 vs Grecia Sub-17
Europa - UEFA Women’s Champions League
- 12:45 Austria Wien vs Bayern
- 12:45 Paris FC vs Køge Kvinder
- 15:00 Arsenal vs OL Lyonnes
- 15:00 Barcelona vs Servette Chênois Féminin
- 15:00 SL Benfica vs Roma
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