Por Redacción EC

Partidos de hoy, jueves 2 de abril de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 2 de abril del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Argentina - Liga Profesional

  • 13:00 Barracas Central vs Sarmiento ESPN Premium, Disney Plus
  • 15:30 Tigre vs Independiente Rivadavia TNT Sports
  • 18:30 Talleres Córdoba vs Boca Juniors ESPN Premium, Disney Plus

Brasil - Brasileirão

  • 17:00 Santos vs Remo Fanatiz
  • 17:00 Chapecoense vs Atlético Mineiro Fanatiz
  • 19:30 Palmeiras vs Grêmio Fanatiz
  • 19:30 RB Bragantino vs Flamengo Fanatiz

Chile - Primera División de Chile

  • 16:00 Universidad Católica vs Palestino TNT Sports, Max

Colombia - Categoría Primera A

  • 14:00 Boyacá Chicó vs Deportivo Pereira Win Sports
  • 16:10 América de Cali vs Atlético Bucaramanga Win Sports
  • 18:20 Jaguares de Córdoba vs Millonarios Win Sports
  • 20:30 Once Caldas vs Medellín Win Sports

Venezuela - Primera División de Venezuela

  • 18:00 Deportivo La Guaira vs Carabobo

Europa - UEFA Women’s Champions League

  • 11:45 Barcelona vs Real Madrid ESPN, Disney Plus
  • 14:00 OL Lyonnes vs Wolfsburg ESPN, Disney Plus
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