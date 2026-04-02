Partidos de hoy, jueves 2 de abril de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 2 de abril del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Argentina - Liga Profesional

13:00 Barracas Central vs Sarmiento ESPN Premium, Disney Plus

15:30 Tigre vs Independiente Rivadavia TNT Sports

18:30 Talleres Córdoba vs Boca Juniors ESPN Premium, Disney Plus

Brasil - Brasileirão

17:00 Santos vs Remo Fanatiz

17:00 Chapecoense vs Atlético Mineiro Fanatiz

19:30 Palmeiras vs Grêmio Fanatiz

19:30 RB Bragantino vs Flamengo Fanatiz

Chile - Primera División de Chile

16:00 Universidad Católica vs Palestino TNT Sports, Max

Colombia - Categoría Primera A

14:00 Boyacá Chicó vs Deportivo Pereira Win Sports

16:10 América de Cali vs Atlético Bucaramanga Win Sports

18:20 Jaguares de Córdoba vs Millonarios Win Sports

20:30 Once Caldas vs Medellín Win Sports

Venezuela - Primera División de Venezuela

18:00 Deportivo La Guaira vs Carabobo

Europa - UEFA Women’s Champions League

11:45 Barcelona vs Real Madrid ESPN, Disney Plus

14:00 OL Lyonnes vs Wolfsburg ESPN, Disney Plus