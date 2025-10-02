Partidos de hoy, jueves 2 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, jueves 2 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 19:30 Melgar vs Cienciano Liga 1 Max
Europa - Liga Europa de la UEFA
- 11:45 Panathinaikos vs Go Ahead Eagles Disney+ Premium
- 11:45 Celtic vs Sporting Braga Disney+ Premium
- 11:45 Roma vs Lille Disney+ Premium
- 11:45 Viktoria Plzeň vs Malmö FF Disney+ Premium
- 11:45 FCSB vs Young Boys Disney+ Premium
- 11:45 Brann vs Utrecht Disney+ Premium
- 11:45 Fenerbahçe vs Nice Disney+ Premium
- 11:45 Bologna vs Freiburg Disney+ Premium
- 11:45 Ludogorets vs Real Betis Disney+ Premium
- 14:00 Feyenoord vs Aston Villa Disney+ Premium
- 14:00 Celta de Vigo vs PAOK Disney+ Premium
- 14:00 Sturm Graz vs Rangers Disney+ Premium
- 14:00 Nottingham Forest vs Midtjylland Disney+ Premium
- 14:00 Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb Disney+ Premium
- 14:00 Porto vs Crvena Zvezda Disney+ Premium
- 14:00 Olympique Lyonnais vs Salzburg Disney+ Premium
- 14:00 Genk vs Ferencváros Disney+ Premium
- 14:00 Basel vs Stuttgart Disney+ Premium
Europa - Liga de la Conferencia de la UEFA
- 11:45 Lausanne Sport vs Breidablik Disney+ Premium
- 11:45 Rayo Vallecano vs Škendija 79 Disney+ Premium
- 11:45 Noah vs Rijeka Disney+ Premium
- 11:45 KuPS vs Drita Disney+ Premium
- 11:45 Dynamo Kyiv vs Crystal Palace Disney+ Premium
- 11:45 Jagiellonia Białystok vs Hamrun Spartans Disney+ Premium
- 11:45 Lech Poznań vs Rapid Wien Disney+ Premium
- 11:45 Zrinjski vs Lincoln Red Imps Disney+ Premium
- 11:45 Omonia Nicosia vs Mainz 05 Disney+ Premium
- 14:00 Celje vs AEK Athens Disney+ Premium
- 14:00 Slovan Bratislava vs Strasbourg Disney+ Premium
- 14:00 Sparta Praha vs Shamrock Rovers Disney+ Premium
- 14:00 AEK Larnaca vs AZ Disney+ Premium
- 14:00 Raków Częstochowa vs CSU Craiova Disney+ Premium
- 14:00 Fiorentina vs Sigma Olomouc Disney+ Premium
- 14:00 Legia Warszawa vs Samsunspor Disney+ Premium
- 14:00 Aberdeen vs Shakhtar Donetsk Disney+ Premium
- 14:00 Shelbourne vs Häcken Disney+ Premium
Copa Mundial Sub-20 de la FIFA
- 15:00 Estados Unidos Sub-20 vs Francia Sub-20 DIRECTV Sports
- 15:00 Colombia Sub-20 vs Noruega Sub-20 DIRECTV Sports
- 18:00 Sudáfrica Sub-20 vs Nueva Caledonia Sub-20 DIRECTV Sports
- 18:00 Nigeria Sub-20 vs Arabia Saudita Sub-20 DIRECTV Sports
Brasil - Brasileirão
- 17:00 Vitória vs Ceará Fanatiz
- 17:30 Fortaleza vs São Paulo Fanatiz
- 18:30 Flamengo vs Cruzeiro Fanatiz
Argentina - Copa Argentina
- 16:00 Racing Club vs River Plate TyC Sports