Partidos de hoy, jueves 20 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, jueves 20 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - Liga Europa de la UEFA
- 10:00 Kairat vs Anderlecht Claro TV+, Sky+
- 11:00 Mjällby vs Salzburg Onefootball
- 11:00 Jagiellonia Białystok vs Iberia 1999 Onefootball
- 12:00 Lech Poznań vs Thun TVP Sport
- 12:00 Egnatia Rrogozhinë vs Lillestrøm Onefootball
- 12:00 CSU Craiova vs Ararat-Armenia Pro Arena
- 12:00 Trabzonspor vs Ferencváros atv, M4 Sports
- 12:00 Benfica vs AGF SIC, VeikkausTV, LiveMode
- 12:00 Beşiktaş vs Kauno Žalgiris S Sport+
- 13:00 OFI vs CSKA Sofia Cosmote Sport 1 HD, Diema Sport
- 13:00 Sint-Truiden vs Omonia Nicosia Cytavision Sports 1
- 13:00 Crvena Zvezda vs Viktoria Plzeň Onefootball
Europa - Liga de la Conferencia de la UEFA
- 11:00 Lincoln Red Imps vs Larne
- 11:00 Inter Turku vs København Club Channel (home)
- 12:00 Midtjylland vs Rijeka Canal Gol Brazil, MAX Sport 1
- 12:00 Nordsjælland vs St. Gallen RTS Sport, SRF Play
- 12:00 Tromsø vs Brighton & Hove Albion Club Channel
- 12:30 KÍ vs Riga Club Channel
- 12:45 PAOK vs Brann Canal Gol Brazil
- 13:00 Drita vs Inter Club d’Escaldes
- 13:00 Górnik Zabrze vs Monaco Onefootball, Ligue1+
- 13:00 Twente vs Qarabağ Arena Sport 3 Serbia, MaxTV Go
- 13:00 Víkingur Reykjavík vs Borac Banja Luka SÝN Sport Viaplay
- 13:15 Sion vs Ajax RTS 2, RTS SportSunrise TV
- 13:30 Motherwell vs Freiburg Club Channel, Canal Gol Brazil
- 13:30 Lugano vs Maccabi Tel Aviv Onefootball, DTVC+
- 13:30 Panathinaikos vs Hradec Králové Skai TV
- 13:30 Atalanta vs Hapoel Tel Aviv Onefootball, SKY Go Italia
- 13:30 Gent vs Hibernian Club Channel
- 13:45 Hearts vs Rapid Wien Hearts TV
- 13:45 Rangers vs Jablonec Rangers TV
- 14:00 Shamrock Rovers vs KuPS Club Channel, LOITV
- 14:00 Hajduk Split vs Raków Częstochowa
- 14:00 Sporting Braga vs Austria Wien Sport TV Multiscreen
- 14:00 Dinamo City vs Paphos SuperSport 1 Digitalb
- 14:00 Getafe vs Partizan Onefootball
España - LaLiga
- 14:00 Rayo Vallecano vs Deportivo Alavés ESPN 4, Disney+ Premium
Partido Amistoso Internacional
- 10:00 Città di Varese vs Palazzolo 1913
- 13:00 Real Madrid II vs Zamora
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 17:00 Macará vs Santos ESPN 4, Disney+ Premium, Zapping, Claro TV+
- 17:00 Olimpia vs Vasco da Gama ESPN2, Disney+ Premium
- 19:30 Botafogo vs Cienciano DIRECTV Sports
Sudamérica - Copa Libertadores
- 17:00 LDU Quito vs Mirassol ESPN, Disney+ Premium, Zapping
- 19:30 Corinthians vs Rosario Central ESPN, Disney+ Premium
Ecuador - Copa Ecuador
- 15:00 Deportes Quindío vs Delfin DIRECTV Sports, DGO
Inglaterra - League One
- 14:00 Sheffield Wednesday vs Bradford City Disney+ Premium
Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF
- 20:00 Alianza vs Olimpia Disney+ Premium
- 22:00 Firpo vs Alajuelense Disney+ Premium
Norteamérica - Campeonato de Clubes del Caribe
- 17:00 Defence Force vs Broki Disney+ Premium
- 19:00 Cavalier vs Salcedo Disney+ Premium
Colombia - Copa Colombia
- 18:00 Atlético Nacional vs Deportivo Cali Fanatiz
- 20:00 Medellín vs Deportivo Pasto Fanatiz
Arabia Saudita - Saudí Pro League
- 13:00 Al-Fayha vs Al Hilal Claro TV+
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