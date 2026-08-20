Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, jueves 20 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 20 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - Liga Europa de la UEFA

  • 10:00 Kairat vs Anderlecht Claro TV+, Sky+
  • 11:00 Mjällby vs Salzburg Onefootball
  • 11:00 Jagiellonia Białystok vs Iberia 1999 Onefootball
  • 12:00 Lech Poznań vs Thun TVP Sport
  • 12:00 Egnatia Rrogozhinë vs Lillestrøm Onefootball
  • 12:00 CSU Craiova vs Ararat-Armenia Pro Arena
  • 12:00 Trabzonspor vs Ferencváros atv, M4 Sports
  • 12:00 Benfica vs AGF SIC, VeikkausTV, LiveMode
  • 12:00 Beşiktaş vs Kauno Žalgiris S Sport+
  • 13:00 OFI vs CSKA Sofia Cosmote Sport 1 HD, Diema Sport
  • 13:00 Sint-Truiden vs Omonia Nicosia Cytavision Sports 1
  • 13:00 Crvena Zvezda vs Viktoria Plzeň Onefootball

Europa - Liga de la Conferencia de la UEFA

  • 11:00 Lincoln Red Imps vs Larne
  • 11:00 Inter Turku vs København Club Channel (home)
  • 12:00 Midtjylland vs Rijeka Canal Gol Brazil, MAX Sport 1
  • 12:00 Nordsjælland vs St. Gallen RTS Sport, SRF Play
  • 12:00 Tromsø vs Brighton & Hove Albion Club Channel
  • 12:30 KÍ vs Riga Club Channel
  • 12:45 PAOK vs Brann Canal Gol Brazil
  • 13:00 Drita vs Inter Club d’Escaldes
  • 13:00 Górnik Zabrze vs Monaco Onefootball, Ligue1+
  • 13:00 Twente vs Qarabağ Arena Sport 3 Serbia, MaxTV Go
  • 13:00 Víkingur Reykjavík vs Borac Banja Luka SÝN Sport Viaplay
  • 13:15 Sion vs Ajax RTS 2, RTS SportSunrise TV
  • 13:30 Motherwell vs Freiburg Club Channel, Canal Gol Brazil
  • 13:30 Lugano vs Maccabi Tel Aviv Onefootball, DTVC+
  • 13:30 Panathinaikos vs Hradec Králové Skai TV
  • 13:30 Atalanta vs Hapoel Tel Aviv Onefootball, SKY Go Italia
  • 13:30 Gent vs Hibernian Club Channel
  • 13:45 Hearts vs Rapid Wien Hearts TV
  • 13:45 Rangers vs Jablonec Rangers TV
  • 14:00 Shamrock Rovers vs KuPS Club Channel, LOITV
  • 14:00 Hajduk Split vs Raków Częstochowa
  • 14:00 Sporting Braga vs Austria Wien Sport TV Multiscreen
  • 14:00 Dinamo City vs Paphos SuperSport 1 Digitalb
  • 14:00 Getafe vs Partizan Onefootball

España - LaLiga

  • 14:00 Rayo Vallecano vs Deportivo Alavés ESPN 4, Disney+ Premium

Partido Amistoso Internacional

  • 10:00 Città di Varese vs Palazzolo 1913
  • 13:00 Real Madrid II vs Zamora

Sudamérica - Copa Sudamericana

  • 17:00 Macará vs Santos ESPN 4, Disney+ Premium, Zapping, Claro TV+
  • 17:00 Olimpia vs Vasco da Gama ESPN2, Disney+ Premium
  • 19:30 Botafogo vs Cienciano DIRECTV Sports

Sudamérica - Copa Libertadores

  • 17:00 LDU Quito vs Mirassol ESPN, Disney+ Premium, Zapping
  • 19:30 Corinthians vs Rosario Central ESPN, Disney+ Premium

Ecuador - Copa Ecuador

  • 15:00 Deportes Quindío vs Delfin DIRECTV Sports, DGO

Inglaterra - League One

  • 14:00 Sheffield Wednesday vs Bradford City Disney+ Premium

Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF

  • 20:00 Alianza vs Olimpia Disney+ Premium
  • 22:00 Firpo vs Alajuelense Disney+ Premium

Norteamérica - Campeonato de Clubes del Caribe

  • 17:00 Defence Force vs Broki Disney+ Premium
  • 19:00 Cavalier vs Salcedo Disney+ Premium

Colombia - Copa Colombia

  • 18:00 Atlético Nacional vs Deportivo Cali Fanatiz
  • 20:00 Medellín vs Deportivo Pasto Fanatiz

Arabia Saudita - Saudí Pro League

  • 13:00 Al-Fayha vs Al Hilal Claro TV+

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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.