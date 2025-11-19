Partidos de hoy, jueves 20 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 20 19 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Brasil - Brasileirão

14:00 Juventude vs Cruzeiro Fanatiz, Globo, Premiere, Globoplay

16:00 Bahia vs Fortaleza Fanatiz, Globo, Premiere, Globoplay

17:30 Corinthians vs São Paulo Fanatiz, Globo, Premiere, Globoplay

19:30 Ceará vs Internacional Fanatiz, Globo, Premiere, Globoplay

Colombia - Categoría Primera A

19:30 Atlético Nacional vs América de Cali RCN, Win Sports

Paraguay - Primera División de Paraguay

15:00 Sportivo Trinidense vs Atlético Tembetary

17:30 Nacional Asunción vs Sportivo Ameliano

Europa - UEFA Women’s Champions League

12:45 Twente vs Atletico Madrid

15:00 Chelsea FC vs Barcelona

15:00 OH Leuven vs Roma

15:00 PSG vs Bayern