Partidos de hoy, jueves 20 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, jueves 20 19 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Brasil - Brasileirão
- 14:00 Juventude vs Cruzeiro Fanatiz, Globo, Premiere, Globoplay
- 16:00 Bahia vs Fortaleza Fanatiz, Globo, Premiere, Globoplay
- 17:30 Corinthians vs São Paulo Fanatiz, Globo, Premiere, Globoplay
- 19:30 Ceará vs Internacional Fanatiz, Globo, Premiere, Globoplay
Colombia - Categoría Primera A
- 19:30 Atlético Nacional vs América de Cali RCN, Win Sports
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 15:00 Sportivo Trinidense vs Atlético Tembetary
- 17:30 Nacional Asunción vs Sportivo Ameliano
Europa - UEFA Women’s Champions League
- 12:45 Twente vs Atletico Madrid
- 15:00 Chelsea FC vs Barcelona
- 15:00 OH Leuven vs Roma
- 15:00 PSG vs Bayern