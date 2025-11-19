Redacción EC
Partidos de hoy, jueves 20 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 20 19 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Brasil - Brasileirão

  • 14:00 Juventude vs Cruzeiro Fanatiz, Globo, Premiere, Globoplay
  • 16:00 Bahia vs Fortaleza Fanatiz, Globo, Premiere, Globoplay
  • 17:30 Corinthians vs São Paulo Fanatiz, Globo, Premiere, Globoplay
  • 19:30 Ceará vs Internacional Fanatiz, Globo, Premiere, Globoplay

Colombia - Categoría Primera A

  • 19:30 Atlético Nacional vs América de Cali RCN, Win Sports

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 15:00 Sportivo Trinidense vs Atlético Tembetary
  • 17:30 Nacional Asunción vs Sportivo Ameliano

Europa - UEFA Women’s Champions League

  • 12:45 Twente vs Atletico Madrid
  • 15:00 Chelsea FC vs Barcelona
  • 15:00 OH Leuven vs Roma
  • 15:00 PSG vs Bayern

