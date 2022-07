¿Dónde y cómo ver fútbol en vivo? Este jueves 21 de julio continúa la actividad en el deporte rey y por ello en El Comercio te mostramos la programación completa de horarios y canales de transmisión de todos los partidos de hoy. Además, puedes seguir en tiempo real los distintos resultados de la jornada futbolística.

MIRA | Agenda deportiva del fútbol mundial

Europa - Campeonato Europeo Femenil

14:00 | Alemania vs Austria vía ESPN2 y STAR+

Europa - Liga de Conferencia de la UEFA

7:00 | Kyzyl-Zhar vs Osijek vía Qazsport

9:00 | Kairat vs Várda SE vía Qazsport

9:00 | Tobol vs Lincoln Red Imps vía Qazsport

9:00 | Liepāja vs Young Boys

10:00 | Ararat-Armenia vs Paide vía Paramount+

10:00 | Valmiera / BSS vs Škendija 79 vía VeikkausTV

10:30 | Makedonija GjP vs CSKA Sofia

11:00 | Zira vs Maccabi Tel Aviv vía Cпорт 2

11:00 | Molde vs Elfsborg vía Onefootball

11:00 | Koper vs Vaduz vía SportKlub 1 Slovenia

11:00 | Lech Poznań vs Dinamo Batumi vía Onefootball

11:00 | Saburtalo vs FCSB vía Digi Sport 1 Romania

11:00 | SJK vs Lillestrøm

11:00 | KuPS vs Milsami

11:30 | Sūduva vs Viborg vía Delfi TV

11:30 | Pogoń Szczecin vs Brøndby vía TVP Sport

11:30 | Ružomberok vs Riga vía RTVS Sport

12:00 | Fehérvár vs Qabala vía M4 Sports

12:00 | Levski Sofia vs PAOK vía Nova Sports 2

12:00 | Vorskla vs AIK vía Onefootball

12:00Sparta Praha vs Viking vía ČT Sport

12:00 | Antwerp vs Drita

12:00 | Gzira United vs Radnički Niš

12:00 | Rapid Wien vs Lechia Gdańsk vía ORF eins

12:00 | St Joseph’s vs Slavia Praha

12:00 | B36 vs Tre Fiori

12:00 | Basel vs Crusaders vía RSI La 2

12:00 | Petrocub vs Laçi vía SuperSport 2 Digitalb

12:30 | Aris vs Neftçi vía Cytavision Sports 1

12:30 | CFR Cluj vs Inter Club d’Escaldes vía Digi Sport 2 Romania

12:30 | Hapoel Be’er Sheva vs Dinamo vía MinskSport 1

12:45 | İstanbul Başakşehir vs Maccabi Netanya vía Sport 2

13:00 | Racing vs Čukarički vía RTS 2

13:00 | Aris vs Gomel vía Paramount+

13:00 | Sepsi vs Olimpija

13:30 | Rijeka vs Djurgården vía Onefootball

13:30 | Spartak Trnava vs Newtown vía 247.tv

13:30 | Velež vs Hamrun Spartans vía Arena Sport 4 Croatia

13:30 | AZ vs Tuzla City vía Onefootball, Arena Sport 1 Slovakia

13:45 | St Patrick’s vs Mura vía LOITV

13:45 | Motherwell vs Sligo Rovers

14:00 | Vllaznia Shkodër vs CSU Craiova vía Digi Sport 1 Romania

14:00 | BATE vs Konyaspor vía A Spor

14:00 | Raków Częstochowa vs Astana vía TVP Sport

14:15 | Breidablik vs Budućnost vía Stöð 2 Sport 4

14:30 | Vitória Guimarães vs Puskás vía Sport TV1

14:30 | Víkingur Reykjavík vs The New Saints vía Stöð 2 Sport

Argentina - Superliga Argentina

14:30 | Rosario Central vs Newell’s Old Boys vía TyC Sports Internacional

17:00 | Talleres Córdoba vs Banfield vía Star+

19:30 | River Plate vs Gimnasia La Plata vía Star+, ESPN

Brasil - Brasileirão

17:00 | Cuiabá vs Atlético Mineiro vía Star+

18:00 | América Mineiro vs Palmeiras vía Star+

Colombia - Primera A

20:00 | Deportivo Cali vs Medellín vía RCN Nuestra Tele y Win Sports

Paraguay - Primera División

16:00 | Nacional Asunción vs Resistencia vía Tigo Sports+

18:15 | Guaraní vs General Caballero JLM vía Tigo Sports+

Uruguay - Primera División

10:30 | Danubio vs Plaza Colonia vía Star+

13:00 | River Plate vs Defensor Sporting vía Star+

17:30 | Nacional vs Cerrito vía Star+

Venezuela - Primera División

16:00 | Mineros de Guayana vs UCV vía GOLTV

18:15 | Carabobo vs Hermanos Colmenárez vía GOLTV

Amistosos

3:30 | Levante vs Wolverhampton Wanderers

11:00 | Sassuolo vs Südtirol

11:00 | Einheit Rudolstadt vs ZFC Meuselwitz

11:00 | Athletic Club vs Bochum vía Eleven Sports 1 Portugal, ESPN

11:00 | Udinese vs Bayer Leverkusen vía ESPN Extra, Star+, ESPN4

11:00 | Pisa vs Palermo

12:00 | Getafe vs Cartagena FC Ucam

12:15 | RB Leipzig vs Liverpool vía LFCTV

13:30 | Bradford Park Avenue vs Sheffield United Sub-23

Sudamérica - Copa América Femenina

19:00 | Brasil vs Perú vía DIRECTV Sports

19:00 | Venezuela vs Argentina vía DIRECTV Sports