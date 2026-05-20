Por Redacción EC

Partidos de hoy jueves 21 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 21 de mayo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Alemania - Bundesliga

  • 13:30 Wolfsburg vs Paderborn ESPN, Disney+ Premium

Sudamérica - Copa Sudamericana

  • 17:00 Atlético Mineiro vs Cienciano DIRECTV Sports, DGO
  • 17:00 Academia Puerto Cabello vs Juventud ESPN2, DGO, DIRECTV Sports
  • 19:00 Racing Club vs Caracas ESPN, Disney+ Premium
  • 19:30 Blooming vs Carabobo DIRECTV Sports, DGO
  • 21:00 Macará vs Alianza Atlético DIRECTV Sports, Disney+ Premium

Sudamérica - Copa Libertadores

  • 17:00 Deportivo La Guaira vs Independiente Rivadavia ESPN, Disney+ Premium
  • 19:30 Peñarol vs Corinthians ESPN, Disney+ Premium
  • 19:30 Universidad Católica vs Barcelona Disney+ Premium, ESPN 5

Ecuador - Copa Ecuador

  • 14:00 San Antonio vs Aucas DIRECTV Sports, DGO

Arabia Saudita - Saudí Pro League

  • 13:00 Al Nassr vs Damac Zapping, Claro TV+

VIDEO RECOMENDADO
Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.