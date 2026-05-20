Alemania - Bundesliga
- 13:30 Wolfsburg vs Paderborn ESPN, Disney+ Premium
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 17:00 Atlético Mineiro vs Cienciano DIRECTV Sports, DGO
- 17:00 Academia Puerto Cabello vs Juventud ESPN2, DGO, DIRECTV Sports
- 19:00 Racing Club vs Caracas ESPN, Disney+ Premium
- 19:30 Blooming vs Carabobo DIRECTV Sports, DGO
- 21:00 Macará vs Alianza Atlético DIRECTV Sports, Disney+ Premium
Sudamérica - Copa Libertadores
- 17:00 Deportivo La Guaira vs Independiente Rivadavia ESPN, Disney+ Premium
- 19:30 Peñarol vs Corinthians ESPN, Disney+ Premium
- 19:30 Universidad Católica vs Barcelona Disney+ Premium, ESPN 5
Ecuador - Copa Ecuador
- 14:00 San Antonio vs Aucas DIRECTV Sports, DGO
Arabia Saudita - Saudí Pro League
- 13:00 Al Nassr vs Damac Zapping, Claro TV+