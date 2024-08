Si quieres saber qué partidos se juegan hoy, jueves 22 de agosto de agosto del 2024, no te pierdas la guía TV de fútbol en vivo del día. ¿Dónde ver? La actividad en el deporte rey no se detiene y por ello en El Comercio te mostramos la programación completa de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión. Además, puedes seguir en tiempo real los distintos resultados de la jornada futbolística.

Partidos de hoy, jueves 22 de agosto de agosto: resultados y transmisiones

Partidos de Hoy Fútbol en vivo

Europa - UEFA Europa League

12:00 LASK Linz vs FCSB

12:00 Rīgas FS vs APOEL

12:00 Molde vs Elfsborg

12:00 Viktoria Plzeň vs Hearts

12:30 PAOK vs Shamrock Rovers

13:00 Ferencváros vs Borac Banja Luka

13:00 Maccabi Tel Aviv vs Bačka Topola

13:00 Ludogorets vs Petrocub

13:30 Lugano vs Beşiktaş

13:45 Jagiellonia Białystok vs Ajax

13:45 Dinamo Minsk vs Anderlecht

14:30 Sporting Braga vs Rapid Wien

Europa - Liga de Conferencia de la UEFA

11:00 Mladá Boleslav vs Paksi SE

11:00 Legia Warszawa vs Drita

11:00 Pyunik vs Celje

11:30 Panevėžys vs The New Saints

12:00 København vs Kilmarnock

12:00 Brann vs Astana

12:00 Djurgården vs Maribor

12:00 Omonia Nicosia vs Zira

12:00 Häcken vs Heidenheim

12:30 CFR Cluj vs Paphos

13:00 Maribor vs Olimpija

13:00 Fiorentina vs Puskás

13:00 Kryvbas vs Real Betis

13:00 Víkingur Reykjavík vs UE Santa Coloma

13:00 Rijeka vs Olimpija

13:15 Partizan vs Gent

13:30 Wisła Kraków vs Cercle Brugge

13:45 KÍ vs HJK

13:45 St Patrick’s vs İstanbul Başakşehir

14:00 St. Gallen vs Trabzonspor

14:00 Lens vs Panathinaikos

14:00 Chelsea vs Servette

14:00 Lincoln Red Imps vs Larne

Chile - Primera División

18:00 Ñublense vs Unión Española - TNT SPORTS

Sudamérica - Copa Sudamericana

17:00 Sportivo Ameliano vs Libertad - Disney+, ESPN

17:00 Belgrano vs Athletico-PR - Disney+, ESPN

19:30 Cruzeiro vs Boca Juniors - DIRECTV, ESPN

Sudamérica - Copa Libertadores

17:00 São Paulo vs Nacional - ESPN, Disney+, Fox Sports

19:30 Bolívar vs Flamengo - ESPN2, Disney+, Fox Sports

Venezuela - Primera División

15:45 Estudiantes Mérida vs Monagas

18:30 Carabobo vs Metropolitanos

Argentina - Copa Argentina

15:00 Barracas Central vs Gimnasia La Plata - TyC Sports