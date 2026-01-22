Redacción EC
Redacción EC

Partidos de hoy, jueves 22 de enero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 22 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - Liga Europa de la UEFA

  • 12:45 Malmö FF vs Crvena Zvezda Disney+ Premium
  • 12:45 Fenerbahçe vs Aston Villa ESPN, Disney+ Premium
  • 12:45 Young Boys vs Olympique Lyonnais
  • 12:45 Feyenoord vs Sturm Graz Disney+ Premium
  • 12:45 Brann vs Midtjylland Disney+ Premium
  • 12:45 PAOK vs Real Betis ESPN3, Disney+ Premium
  • 12:45 Bologna vs Celtic Disney+ Premium
  • 12:45 Freiburg vs Maccabi Tel Aviv Disney+ Premium
  • 12:45 Viktoria Plzeň vs Porto ESPN 4, Disney+ Premium
  • 15:00 Roma vs Stuttgart ESPN, Disney+ Premium
  • 15:00 Celta de Vigo vs Lille ESPN3, Disney+ Premium
  • 15:00 Ferencváros vs Panathinaikos ESPN 4, Disney+ Premium
  • 15:00 Nice vs Go Ahead Eagles Disney+ Premium
  • 15:00 Sporting Braga vs Nottingham Forest ESPN2, Disney+ Premium
  • 15:00 Utrecht vs Genk Disney+ Premium
  • 15:00 Dinamo Zagreb vs FCSB Disney+ Premium
  • 15:00 Salzburg vs Basel Disney+ Premium
  • 15:00 Rangers vs Ludogorets Disney+ Premium

Argentina - Liga Profesional

  • 15:00 Aldosivi vs Defensa y Justicia TNT Sports
  • 18:00 Banfield vs Huracán TNT Sports
  • 18:00 Unión Santa Fe vs Platense
  • 20:15 Central Córdoba SdE vs Gimnasia Mendoza ESPN Premium, Disney+ Premium
  • 20:15 Instituto vs Vélez Sarsfield TNT Sports

Sudamérica - Serie Río de la Plata

  • 18:45 Univ. Concepción vs Wanderers Disney+ Premium

VIDEO RECOMENDADO

Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

TAGS