Partidos de hoy, jueves 22 de octubre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, jueves 22 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
Europa - Liga Europa de la UEFA
- 11:45 Union Saint-Gilloise vs Hapoel Be’er Sheva Disney+ Premium
- 11:45 OFI vs Bayer Leverkusen Disney+ Premium
- 11:45 Lech Poznań vs Sunderland Disney+ Premium
- 11:45 Juventus vs Rennes Disney+ Premium
- 11:45 Ferencváros vs Torreense Disney+ Premium
- 11:45 Dinamo Zagreb vs NEC Disney+ Premium
- 11:45 Ararat-Armenia vs AZ Disney+ Premium
- 11:45 Sturm Graz vs Olympique Marseille Disney+ Premium
- 14:00 Viktoria Plzeň vs Levski Sofia Disney+ Premium
- 14:00 Omonia Nicosia vs Benfica Disney+ Premium
- 14:00 Beşiktaş vs Crystal Palace Disney+ Premium
- 14:00 AFC Bournemouth vs Milan Disney+ Premium
- 14:00 Celje vs Salzburg Disney+ Premium
- 14:00 Celtic vs Celta de Vigo Disney+ Premium
- 14:00 Hoffenheim vs Olympique Lyonnais Disney+ Premium
- 14:00 Jagiellonia Białystok vs Anderlecht Disney+ Premium
- 14:00 Lillestrøm vs Real Sociedad Disney+ Premium
- 14:00 Olympiakos Piraeus vs Sparta Praha Disney+ Premium
Europa - Liga de la Conferencia de la UEFA
- 9:30 Kairat vs Panathinaikos Disney+ Premium
- 11:45 Paphos vs Riga Disney+ Premium
- 11:45 Crvena Zvezda vs København Disney+ Premium
- 11:45 Getafe vs Lugano Disney+ Premium
- 11:45 Iberia 1999 vs Mjällby Disney+ Premium
- 11:45 Inter Club d’Escaldes vs CSU Craiova Disney+ Premium
- 11:45 Jablonec vs Brighton & Hove Albion Disney+ Premium
- 11:45 Kauno Žalgiris vs Brann Disney+ Premium
- 11:45 Trabzonspor vs Hearts Disney+ Premium
- 11:45 Nordsjælland vs CSKA Sofia Disney+ Premium
- 14:00 Thun vs Hajduk Split Disney+ Premium
- 14:00 Monaco vs Freiburg Disney+ Premium
- 14:00 Midtjylland vs Sint-Truiden Disney+ Premium
- 14:00 Lincoln Red Imps vs Twente Disney+ Premium
- 14:00 Sporting Braga vs Gent Disney+ Premium
- 14:00 Borac Banja Luka vs KuPS Disney+ Premium
- 14:00 Ajax vs Atalanta Disney+ Premium
- 14:00 AGF vs Egnatia Rrogozhinë Disney+ Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 20:00 Atlético Nacional vs Deportivo Pasto Win Sports
Sudamérica - Copa Libertadores
- 19:30 Flamengo vs Estudiantes ESPN, Disney+ Premium
Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF
- 20:00 Motagua vs Alajuelense Disney+ Premium
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