Partidos de hoy, viernes 24 de abril de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Inglaterra - Premier League
- 14:00 Sunderland vs Nottingham Forest ESPN 4, Disney+ Premium
España - LaLiga
- 14:00 Real Betis vs Real Madrid DIRECTV Sports, DGO
Italia - Serie A
- 13:45 Napoli vs Cremonese ESPN, Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 13:30 RB Leipzig vs Union Berlín Disney+ Premium, ESPN 5
Francia - Ligue 1
- 13:45 Brest vs Lens Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 14:15 Alverca vs Arouca Sport TV1
Argentina - Liga Profesional
- 15:00 Deportivo Riestra vs Independiente TyC Sports, Fanatiz, ESPN Premium, Disney+ Premium
- 17:15 Lanús vs Central Córdoba Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN Premium
- 17:15 Estudiantes Río Cuarto vs Rosario Central TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports
- 19:30 Platense vs San Lorenzo TyC Sports, Fanatiz, ESPN Premium, Disney+ Premium
- 19:30 Racing Club vs Barracas Central Disney+ Premium, Fanatiz, TNT Sports
Bolivia - Primera División
- 19:00 Independiente Petrolero vs Universitario de Vinto Entel TV, Entel Gol
Chile - Primera División
- 17:00 Unión La Calera vs Coquimbo Unido Max, TNT SPORTS Premium
- 19:30 Audax Italiano vs Deportes Limache Max, TNT SPORTS Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 16:00 Cúcuta Deportivo vs Junior RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
Paraguay - Primera División
- 15:45 Nacional Asunción vs Deportivo Recoleta DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
- 18:00 Cerro Porteño vs Sportivo Ameliano DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
Perú - Liga 2
- 11:00 Academia Cantolao vs Unión Comercio Nativa
Uruguay - Primera División
- 17:30 Torque vs Boston River Disney+ Premium, DIRECTV Sports
Ecuador - Copa Ecuador
- 18:00 Ind. Azogues vs LDU Portoviejo DIRECTV Sports
Sudamérica - Sudamericano Sub-17 Femenino
- 15:00 Bolivia Sub-17 vs Chile Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 18:00 Paraguay Sub-17 vs Argentina Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
México - Liga MX
- 22:00 Puebla vs Querétaro TUDN, Azteca 7