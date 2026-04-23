Por Redacción EC

Partidos de hoy, viernes 24 de abril de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Inglaterra - Premier League

  • 14:00 Sunderland vs Nottingham Forest ESPN 4, Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 14:00 Real Betis vs Real Madrid DIRECTV Sports, DGO

Italia - Serie A

  • 13:45 Napoli vs Cremonese ESPN, Disney+ Premium

Alemania - Bundesliga

  • 13:30 RB Leipzig vs Union Berlín Disney+ Premium, ESPN 5

Francia - Ligue 1

  • 13:45 Brest vs Lens Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 14:15 Alverca vs Arouca Sport TV1

Argentina - Liga Profesional

  • 15:00 Deportivo Riestra vs Independiente TyC Sports, Fanatiz, ESPN Premium, Disney+ Premium
  • 17:15 Lanús vs Central Córdoba Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN Premium
  • 17:15 Estudiantes Río Cuarto vs Rosario Central TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports
  • 19:30 Platense vs San Lorenzo TyC Sports, Fanatiz, ESPN Premium, Disney+ Premium
  • 19:30 Racing Club vs Barracas Central Disney+ Premium, Fanatiz, TNT Sports

Bolivia - Primera División

  • 19:00 Independiente Petrolero vs Universitario de Vinto Entel TV, Entel Gol

Chile - Primera División

  • 17:00 Unión La Calera vs Coquimbo Unido Max, TNT SPORTS Premium
  • 19:30 Audax Italiano vs Deportes Limache Max, TNT SPORTS Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 16:00 Cúcuta Deportivo vs Junior RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play

Paraguay - Primera División

  • 15:45 Nacional Asunción vs Deportivo Recoleta DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
  • 18:00 Cerro Porteño vs Sportivo Ameliano DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz

Perú - Liga 2

  • 11:00 Academia Cantolao vs Unión Comercio Nativa

Uruguay - Primera División

  • 17:30 Torque vs Boston River Disney+ Premium, DIRECTV Sports

Ecuador - Copa Ecuador

  • 18:00 Ind. Azogues vs LDU Portoviejo DIRECTV Sports

Sudamérica - Sudamericano Sub-17 Femenino

  • 15:00 Bolivia Sub-17 vs Chile Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
  • 18:00 Paraguay Sub-17 vs Argentina Sub-17 DIRECTV Sports, DGO

México - Liga MX

  • 22:00 Puebla vs Querétaro TUDN, Azteca 7

VIDEO RECOMENDADO
Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

