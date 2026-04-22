Partidos de hoy, jueves 23 de abril de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, jueves 23 de abril del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 15:00 Los Chankas vs Cienciano Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
España - LaLiga
- 12:00 Levante vs Sevilla DIRECTV Sports, DGO
- 13:00 Rayo Vallecano vs Espanyol DIRECTV Sports, DGO
- 14:30 Real Oviedo vs Villarreal ESPN2, Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 13:00 Casa Pia vs Sporting Braga ESPN3 Brazil, Disney+ Premium
Portugal - Copa de Portugal
- 14:45 Torreense vs Fafe Fox Sports, Canal del Futbol
Alemania - DFB Pokal
- 13:45 Stuttgart vs Freiburg ESPN 4, Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 18:00 Defensa y Justicia vs Boca Juniors ESPN, Disney+ Premium
Bolivia - Primera División
- 14:00 San Antonio Bulo Bulo vs Real Oruro Entel TV, Entel Gol
- 19:00 Real Tomayapo vs The Strongest Entel TV, Entel Gol
Chile - Primera División
- 19:00 Palestino vs Deportes Concepción Max chile, TNT SPORTS Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 18:00 Deportivo Pasto vs Santa Fe RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win Sports, Win+ Futbol
- 20:00 Millonarios vs Deportes Tolima RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win Sports, Win+ Futbol
Ecuador - Serie A
- 19:00 Universidad Católica vs Macará Zapping
Brasil - Copa de Brasil
- 17:00 Atlético Mineiro vs Ceará Amazon Prime Video
- 17:30 Palmeiras vs Jacuipense Amazon Prime Video
- 19:30 Operário PR vs Fluminense DIRECTV Sports, DGO
- 19:30 Athletico-PR vs Atlético Goianiense Amazon Prime Video
Ecuador - Copa Ecuador
- 18:00 Deportivo Quito vs Gualaceo DIRECTV Sports
Inglaterra - League Two
- 14:00 Salford City vs Bromley Disney+ Premium
Países Bajos - Eredivisie
- 11:45 Go Ahead Eagles vs AZ Disney+ Premium
- 14:00 PSV vs PEC Zwolle Disney+ Premium