Partidos de hoy, jueves 23 de abril de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 23 de abril del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

15:00 Los Chankas vs Cienciano Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz

España - LaLiga

12:00 Levante vs Sevilla DIRECTV Sports, DGO

13:00 Rayo Vallecano vs Espanyol DIRECTV Sports, DGO

14:30 Real Oviedo vs Villarreal ESPN2, Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

13:00 Casa Pia vs Sporting Braga ESPN3 Brazil, Disney+ Premium

Portugal - Copa de Portugal

14:45 Torreense vs Fafe Fox Sports, Canal del Futbol

Alemania - DFB Pokal

13:45 Stuttgart vs Freiburg ESPN 4, Disney+ Premium

Argentina - Liga Profesional

18:00 Defensa y Justicia vs Boca Juniors ESPN, Disney+ Premium

Bolivia - Primera División

14:00 San Antonio Bulo Bulo vs Real Oruro Entel TV, Entel Gol

19:00 Real Tomayapo vs The Strongest Entel TV, Entel Gol

Chile - Primera División

19:00 Palestino vs Deportes Concepción Max chile, TNT SPORTS Premium

Colombia - Categoría Primera A

18:00 Deportivo Pasto vs Santa Fe RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win Sports, Win+ Futbol

20:00 Millonarios vs Deportes Tolima RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win Sports, Win+ Futbol

Ecuador - Serie A

19:00 Universidad Católica vs Macará Zapping

Brasil - Copa de Brasil

17:00 Atlético Mineiro vs Ceará Amazon Prime Video

17:30 Palmeiras vs Jacuipense Amazon Prime Video

19:30 Operário PR vs Fluminense DIRECTV Sports, DGO

19:30 Athletico-PR vs Atlético Goianiense Amazon Prime Video

Ecuador - Copa Ecuador

18:00 Deportivo Quito vs Gualaceo DIRECTV Sports

Inglaterra - League Two

14:00 Salford City vs Bromley Disney+ Premium

Países Bajos - Eredivisie

11:45 Go Ahead Eagles vs AZ Disney+ Premium

14:00 PSV vs PEC Zwolle Disney+ Premium