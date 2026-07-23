Por Redacción EC

Partidos de hoy, jueves 23 de julio de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 23 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

  • 11:00 Qarabağ vs CSKA Sofia
  • 12:00 Sheriff vs Maccabi Tel Aviv
  • 12:00 Dynamo Kyiv vs PAOK
  • 12:00 Tromsø vs Hradec Králové
  • 12:00 Hammarby vs Anderlecht
  • 13:00 Twente vs Ferencváros
  • 13:00 St. Gallen vs Benfica
  • 13:00 Beşiktaş vs Midtjylland
  • 14:00 Hajduk Split vs Paphos

Europa - UEFA Conference League

  • 11:30 Rīgas FS vs Vestri
  • 12:00 BATE vs Sion
  • 13:00 Vojvodina vs Ajax
  • 14:00 Partizan vs UNA Strassen
  • 14:15 Valur vs Zrinjski

Argentina - Liga Profesional

  • 17:30 Belgrano vs Rosario Central TNT Sports, Max
  • 17:30 Sarmiento vs Argentinos Juniors ESPN Premium, Disney Plus
  • 19:45 Defensa y Justicia vs Aldosivi TNT Sports, Max

Brasil - Brasileirão

  • 17:30 Corinthians vs Remo Fanatiz
  • 17:30 Botafogo vs Vitória Fanatiz

Ecuador - Serie A

  • 16:30 Leones del Norte vs Guayaquil City Zapping
  • 16:30 Orense vs Aucas Zapping
  • 19:00 Emelec vs Mushuc Runa Zapping

Sudamérica - Copa Sudamericana

  • 17:00 Bolívar vs Grêmio DIRECTV Sports, DGO
  • 19:30 Boca Juniors vs O’Higgins ESPN, Disney Plus
  • 19:30 Santa Fe vs Caracas DIRECTV Sports, DGO
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