Partidos de hoy, jueves 23 de julio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 23 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

11:00 Qarabağ vs CSKA Sofia

12:00 Sheriff vs Maccabi Tel Aviv

12:00 Dynamo Kyiv vs PAOK

12:00 Tromsø vs Hradec Králové

12:00 Hammarby vs Anderlecht

13:00 Twente vs Ferencváros

13:00 St. Gallen vs Benfica

13:00 Beşiktaş vs Midtjylland

14:00 Hajduk Split vs Paphos

Europa - UEFA Conference League

11:30 Rīgas FS vs Vestri

12:00 BATE vs Sion

13:00 Vojvodina vs Ajax

14:00 Partizan vs UNA Strassen

14:15 Valur vs Zrinjski

Argentina - Liga Profesional

17:30 Belgrano vs Rosario Central TNT Sports, Max

17:30 Sarmiento vs Argentinos Juniors ESPN Premium, Disney Plus

19:45 Defensa y Justicia vs Aldosivi TNT Sports, Max

Brasil - Brasileirão

17:30 Corinthians vs Remo Fanatiz

17:30 Botafogo vs Vitória Fanatiz

Ecuador - Serie A

16:30 Leones del Norte vs Guayaquil City Zapping

16:30 Orense vs Aucas Zapping

19:00 Emelec vs Mushuc Runa Zapping

Sudamérica - Copa Sudamericana

17:00 Bolívar vs Grêmio DIRECTV Sports, DGO

19:30 Boca Juniors vs O’Higgins ESPN, Disney Plus

19:30 Santa Fe vs Caracas DIRECTV Sports, DGO