Partidos de hoy, jueves 23 de julio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, jueves 23 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - UEFA Champions League
- 11:00 Qarabağ vs CSKA Sofia
- 12:00 Sheriff vs Maccabi Tel Aviv
- 12:00 Dynamo Kyiv vs PAOK
- 12:00 Tromsø vs Hradec Králové
- 12:00 Hammarby vs Anderlecht
- 13:00 Twente vs Ferencváros
- 13:00 St. Gallen vs Benfica
- 13:00 Beşiktaş vs Midtjylland
- 14:00 Hajduk Split vs Paphos
Europa - UEFA Conference League
- 11:30 Rīgas FS vs Vestri
- 12:00 BATE vs Sion
- 13:00 Vojvodina vs Ajax
- 14:00 Partizan vs UNA Strassen
- 14:15 Valur vs Zrinjski
Argentina - Liga Profesional
- 17:30 Belgrano vs Rosario Central TNT Sports, Max
- 17:30 Sarmiento vs Argentinos Juniors ESPN Premium, Disney Plus
- 19:45 Defensa y Justicia vs Aldosivi TNT Sports, Max
Brasil - Brasileirão
- 17:30 Corinthians vs Remo Fanatiz
- 17:30 Botafogo vs Vitória Fanatiz
Ecuador - Serie A
- 16:30 Leones del Norte vs Guayaquil City Zapping
- 16:30 Orense vs Aucas Zapping
- 19:00 Emelec vs Mushuc Runa Zapping
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 17:00 Bolívar vs Grêmio DIRECTV Sports, DGO
- 19:30 Boca Juniors vs O’Higgins ESPN, Disney Plus
- 19:30 Santa Fe vs Caracas DIRECTV Sports, DGO