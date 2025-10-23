Partidos de hoy, jueves 23 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, jueves 23 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 20:00 Sporting Cristal vs Universitario Liga 1 MAX, Liga 1 Play
Europa - UEFA Champions League
- 11:45 Brann vs Rangers Disney+ Premium
- 11:45 Fenerbahçe vs Stuttgart Disney+ Premium
- 11:45 FCSB vs Bologna Disney+ Premium
- 11:45 Sporting Braga vs Crvena Zvezda Disney+ Premium
- 11:45 Olympique Lyonnais vs Basel ESPN 3, Disney+ Premium
- 11:45 Salzburg vs Ferencváros Disney+ Premium
- 11:45 Feyenoord vs Panathinaiko ESPN 4, Disney+ Premium
- 11:45 Genk vs Real Betis ESPN, Disney+ Premium
- 11:45 Go Ahead Eagles vs Aston Villa ESPN 2, Disney+ Premium
- 14:00 Freiburg vs Utrecht Disney+ Premium
- 14:00 Malmö FF vs Dinamo Zagreb Disney+ Premium
- 14:00 Lille vs PAOK Disney+ Premium
- 14:00 Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland Disney+ Premium
- 14:00 Nottingham Forest vs Porto ESPN2, Disney+ Premium Chile, ESPN 5
- 14:00 Roma vs Viktoria Plzeň ESPN, Disney+ Premium Chile
- 14:00 Celtic vs Sturm Graz ESPN4, Disney+ Premium
- 14:00 Young Boys vs Ludogorets Disney+ Premium
- 14:00 Celta de Vigo vs Nice ESPN 3, Disney+ Premium
Europa - Liga de la Conferencia de la UEFA
- 11:45 AEK Athens vs Aberdeen Disney+ Premium
- 11:45 Drita vs Omonia Nicosia Disney+ Premium
- 11:45 Shakhtar Donetsk vs Legia Warszawa Disney+ Premium
- 11:45 Škendija 79 vs Shelbourne Disney+ Premium
- 11:45 Rapid Wien vs Fiorentina Disney+ Premium
- 11:45 Strasbourg vs Jagiellonia Białystok Disney+ Premium
- 11:45 Rijeka vs Sparta Praha Disney+ Premium
- 11:45 Breidablik vs KuPS Disney+ Premium
- 11:45 Häcken vs Rayo Vallecano Disney+ Premium
- 14:00 Samsunspor vs Dynamo Kyiv Disney+ Premium
- 14:00 Shamrock Rovers vs Celje Disney+ Premium
- 14:00 Crystal Palace vs AEK Larnaca Disney+ Premium
- 14:00 Hamrun Spartans vs Lausanne Sport Disney+ Premium
- 14:00 Mainz 05 vs Zrinjski Disney+ Premium
- 14:00 CSU Craiova vs Noah Disney+ Premium
- 14:00 Sigma Olomouc vs Raków Częstochowa Disney+ Premium
- 14:00 Lincoln Red Imps vs Lech Poznań Disney+ Premium
- 14:00 AZ vs Slovan Bratislava Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 19:10 Belgrano vs Argentinos Juniors TyC Sports
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 17:00 Universidad Chile vs Lanús ESPN, Disney Plus
Sudamérica - Copa Libertadores
- 19:30 LDU Quito vs Palmeiras ESPN, Disney+ Premium
Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF
- 21:00 Alajuelense vs Olimpia Disney+ Premium