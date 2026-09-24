Partidos de hoy, jueves 24 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, jueves 24 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - Liga de Naciones de la UEFA
- 11:00 Andorra vs Malta ESPN, Disney+ Premium Chile
- 13:45 Serbia vs Grecia Disney+ Premium
- 13:45 Portugal vs Gales Disney+ Premium
- 13:45 Noruega vs Dinamarca ESPN2, Disney+ Premium
- 13:45 Países Bajos vs Alemania ESPN, Disney+ Premium
- 13:45 Kosovo vs República de Irlanda Disney+ Premium
- 13:45 Austria vs Israel Disney+ Premium
- 13:45 Liechtenstein vs Lituania Disney+ Premium
Norteamérica - Liga de Naciones de la CONCACAF
- 14:00 Puerto Rico vs Guyana YouTube, CONCACAF GO, ViX, FOX+
- 19:00 República Dominicana vs Nicaragua YouTube, CONCACAF GO, Fox Sports 2, fuboTV
- 19:10 Islas Caimán vs Dominica YouTube, CONCACAF GO, ViX
- 19:20 Haití vs Trinidad y Tobago YouTube, CONCACAF GO, fuboTV
- 21:00 Costa Rica vs Curazao YouTube, CONCACAF GO, Repretel Canal 6, Fox Sports 2
Colombia - Categoría Primera A
- 19:30 Atlético Nacional vs Millonarios RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play
Ecuador - Copa Ecuador
- 19:00 Gualaceo vs Independiente del Valle DIRECTV Sports, DGO
Amistoso
- 5:05 Japón vs Uruguay DIRECTV Sports, DGO
- 6:00 Corea del Sur vs Ecuador TC Television, Teleamazonas
Chile - Copa Chile
- 16:00 O’Higgins vs Deportes Santa Cruz max chile, TNT SPORTS Premium
- 18:30 Everton vs Universidad Chile max chile, TNT SPORTS Premium
Uruguay - Copa Uruguay
- 13:30 Danubio vs Peñarol DIRECTV Sports Uruguay
- 13:30 Torque vs Atenas DIRECTV Sports Uruguay