Partidos de hoy, jueves 25 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, jueves 25 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Honduras - Liga Nacional
- 18:00 Olancho vs Platense
Arabia Saudita - Pro League
- 9:50 Al Feiha vs Al Hazm
- 12:30 NEOM vs Al Najma
- 12:30 Al Riyadh vs Al Ittifaq