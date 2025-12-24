Partidos de hoy, jueves 25 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 25 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Honduras - Liga Nacional

18:00 Olancho vs Platense

Arabia Saudita - Pro League

9:50 Al Feiha vs Al Hazm

12:30 NEOM vs Al Najma

12:30 Al Riyadh vs Al Ittifaq