Partidos de hoy, jueves 26 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, jueves 26 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - Liga Europa de la UEFA
- 12:45 Stuttgart vs Celtic ESPN, Disney+ Premium
- 12:45 Viktoria Plzeň vs Panathinaikos ESPN 4, Disney+ Premium Chile
- 12:45 Crvena Zvezda vs Lille ESPN2, Disney+ Premium
- 12:45 Ferencváros vs Ludogorets ESPN3, Disney+ Premium
- 15:00 Nottingham Forest vs Fenerbahçe ESPN2, Disney+ Premium
- 15:00 Genk vs Dinamo Zagreb ESPN3, Disney+ Premium
- 15:00 Celta de Vigo vs PAOK ESPN, Disney+ Premium
- 15:00 Bologna vs Brann ESPN4, Disney+ Premium
Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf
- 19:00 Cincinnati vs Universidad O&M Disney+ Premium
- 21:30 Vancouver Whitecaps vs Cartaginés Disney+ Premium
- 23:30 LA Galaxy vs Sporting San Miguelito Disney+ Premium
Europa - Liga de la Conferencia de la UEFA
- 12:45 Samsunspor vs Škendija 79 Disney+ Premium
- 12:45 Rijeka vs Omonia Nicosia Disney+ Premium
- 12:45 Fiorentina vs Jagiellonia Białystok Disney+ Premium
- 12:45 Celje vs Drita Disney+ Premium
- 15:00 AZ vs Noah Disney+ Premium
- 15:00 Crystal Palace vs Zrinjski Disney+ Premium
- 15:00 Lausanne Sport vs Sigma Olomouc Disney+ Premium
- 15:00 Lech Poznań vs KuPS Disney+ Premium
Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf
- 19:00 Philadelphia Union vs Defence Force Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 15:15 Racing Club vs Independiente Rivadavia ESPN Premium, Disney+ Premium
- 17:30 River Plate vs Banfield TNT Sports
- 17:30 Estudiantes Río Cuarto vs Huracán ESPN Premium, Disney+ Premium
Brasil - Brasileirão
- 17:00 Santos vs Vasco da Gama Fanatiz
Colombia - Categoría Primera A
- 19:30 Millonarios vs Deportivo Pereira RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
Sudamérica - Copa Libertadores
- 17:00 Guaraní vs Juventud ESPN2, Disney+ Premium
- 19:30 Deportes Tolima vs Deportivo Táchira ESPN, Disney+ Premium
Sudamérica - Recopa Sudamericana
- 19:30 Flamengo vs Lanús ESPN, Disney+ Premium
Partido Amistoso Internacional
- 20:00 Independiente del Valle vs Inter Miami