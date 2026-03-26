Por Redacción EC

Partidos de hoy, jueves 26 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 26 de marzo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - Liga de Naciones de la UEFA

  • 12:00 Malta vs Luxemburgo Disney+ Premium
  • 12:00 Gibraltar vs Letonia Disney+ Premium

Clasificación Mundial

  • 12:00 Turquía vs Rumania ESPN, Disney+ Premium
  • 14:45 Italia vs Irlanda del Norte ESPN2, Disney+ Premium
  • 14:45 Dinamarca vs Macedonia del Norte Disney+ Premium
  • 14:45 República Checa vs República de Irlanda Disney+ Premium
  • 14:45 Polonia vs Albania Disney+ Premium
  • 14:45 Eslovaquia vs Kosovo Disney+ Premium
  • 14:45 Ucrania vs Suecia Disney+ Premium
  • 14:45 Gales vs Bosnia-Herzegovina Disney+ Premium
  • 17:00 Bolivia vs Surinam DIRECTV Sports
  • 22:00 Nueva Caledonia vs Jamaica DIRECTV Sports

Argentina - Liga Profesional

  • 19:00 Argentinos Juniors vs Lanús TyC Sports Internacional, Fanatiz International,

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 18:00 Deportivo Recoleta vs Rubio Ñú DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Tipsport, Fanatiz

Uruguay - Primera División

  • 11:00 Racing vs Progreso Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur
  • 14:00 Danubio vs Defensor Sporting Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur

Amistoso

  • 6:30 Aruba vs Macao DAZN International, FIFA+, DAZN Brasil, DAZN Deutschland, DAZN Italia
  • 7:00 Vietnam vs Bangladésh Tipsport, FPT Play, VTV5, T Sports
  • 8:00 Moldavia vs Lituania Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Deutschland, DAZN Switzerland
  • 9:30 Tanzania vs Liechtenstein DAZN International, FIFA+, DAZN Brasil, DAZN Deutschland, DAZN Italia
  • 12:00 Chipre vs Bielorrusia Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, DAZN Deutschland
  • 12:00 Georgia vs Israel Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, DAZN Deutschland
  • 15:00 Brasil vs Francia ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, SporTV, Globo
  • 18:30 Colombia vs Croacia
  • TV, RCN Television, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, ditu
  • 19:00 República Dominicana vs El Salvador Tipsport, Tigo Sports El Salvador
  • 22:00 Chile vs Islas de Cabo Verde Chilevisión
