Partidos de hoy, jueves 26 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, jueves 26 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
Europa - Liga Europa de la UEFA
- 12:45 Salzburg vs Ararat-Armenia Disney+ Premium, ESPN7
- 12:45 Union Saint-Gilloise vs Lech Poznań Disney+ Premium
- 12:45 Viktoria Plzeň vs Benfica ESPN, Disney+ Premium
- 12:45 Olympiakos Piraeus vs Milan ESPN2, Disney+ Premium
- 12:45 Olympique Marseille vs Levski Sofia Disney+ Premium, ESPN 5
- 12:45 Dinamo Zagreb vs Bayer Leverkusen ESPN3, Disney+ Premium
- 12:45 Celta de Vigo vs AFC Bournemouth ESPN 4, Disney+ Premium
- 12:45 Beşiktaş vs Hapoel Be’er Sheva Disney+ Premium
- 15:00 Ferencváros vs Celje Disney+ Premium
- 15:00 Crystal Palace vs Real Sociedad ESPN2, Disney+ Premium
- 15:00 Hoffenheim vs Sturm Graz Disney+ Premium
- 15:00 Torreense vs Celtic Disney+ Premium
- 15:00 Sunderland vs Jagiellonia Białystok ESPN 4, Disney+ Premium
- 15:00 Sparta Praha vs AZ Disney+ Premium, ESPN 5
- 15:00 OFI vs Anderlecht Disney+ Premium
- 15:00 NEC vs Rennes Disney+ Premium
- 15:00 Olympique Lyonnais vs Lillestrøm ESPN3, Disney+ Premium
- 15:00 Juventus vs Omonia Nicosia ESPN, Disney+ Premium
Europa - Liga de la Conferencia de la UEFA
- 10:30 Kairat vs Mjällby Disney+ Premium
- 12:45 Egnatia Rrogozhinë vs Lincoln Red Imps Disney+ Premium
- 12:45 Brann vs AGF Disney+ Premium
- 12:45 Paphos vs Midtjylland Disney+ Premium
- 12:45 Kauno Žalgiris vs Riga Disney+ Premium
- 12:45 Jablonec vs Lugano Disney+ Premium
- 12:45 Iberia 1999 vs Getafe Disney+ Premium
- 12:45 Hearts vs Monaco Disney+ Premium
- 12:45 Brighton & Hove Albion vs CSU Craiova Disney+ Premium
- 12:45 Ajax vs Thun Disney+ Premium
- 15:00 Sporting Braga vs KuPS Disney+ Premium
- 15:00 Nordsjælland vs Panathinaikos Disney+ Premium
- 15:00 Inter Club d’Escaldes vs København Disney+ Premium
- 15:00 Hajduk Split vs Sint-Truiden Disney+ Premium
- 15:00 Gent vs Crvena Zvezda Disney+ Premium
- 15:00 Freiburg vs Twente Disney+ Premium
- 15:00 CSKA Sofia vs Trabzonspor Disney+ Premium
- 15:00 Borac Banja Luka vs Atalanta Disney+ Premium
Brasil - Brasileirão
- 18:00 São Paulo vs Remo Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
Copa Mundial Sub-17
- 8:00 Vietnam Sub-17 vs Malí Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 8:00 Nueva Zelanda Sub-17 vs Bélgica Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 9:00 Uzbekistán Sub-17 vs Italia Sub-17 DIRECTV Sports Peru, DGO
- 9:00 Jamaica Sub-17 vs Costa de Marfil Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 10:00 Marruecos Sub-17 vs España Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 10:00 China PR Sub-17 vs Fiyi Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 11:00 Tayikistán Sub-17 vs Senegal Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 11:00 Croacia Sub-17 vs Cuba Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
México - Liga MX
- 20:00 Pachuca vs Guadalajara TUDN USA, TUDN App, FOX One, FOX+
- 22:10 León vs Cruz Azul TUDN USA, TUDN App, ViX, FOX One
Paraguay - Copa Paraguay
- 17:30 Cerro Porteño vs Libertad Fanatiz
Uruguay - Copa Uruguay
- 19:30 Torque vs Nacional DIRECTV Sports
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