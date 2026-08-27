Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, jueves 27 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 27 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

11:00 Sorteo UEFA Champions League Disney+ Premium

Europa - Liga Europa de la UEFA

  • 11:00 Ararat-Armenia vs CSU Craiova
  • 11:00 Iberia 1999 vs Jagiellonia Białystok
  • 12:00 Lillestrøm vs Egnatia Rrogozhinë
  • 12:00 Salzburg vs Mjällby
  • 12:00 Omonia Nicosia vs Sint-Truiden
  • 12:00 Kauno Žalgiris vs Beşiktaş
  • 12:00 Viktoria Plzeň vs Crvena Zvezda
  • 13:00 AGF vs Benfica
  • 13:00 Thun vs Lech Poznań
  • 13:00 CSKA Sofia vs OFI
  • 13:30 Ferencváros vs Trabzonspor
  • 13:30 Anderlecht vs Kairat

Europa - Liga de la Conferencia de la UEFA

  • 10:00 KuPS vs Shamrock Rovers
  • 11:00 Jablonec vs Rangers
  • 11:00 Maccabi Tel Aviv vs Lugano
  • 11:00 Qarabağ vs Twente ESPN
  • 11:45 Monaco vs Górnik Zabrze
  • 11:45 Freiburg vs Motherwell
  • 12:00 Paphos vs Dinamo City
  • 12:00 Raków Częstochowa vs Hajduk Split
  • 12:00 Inter Club d’Escaldes vs Drita
  • 12:00 Riga vs KÍ
  • 12:00 Hradec Králové vs Panathinaikos
  • 12:00 København vs Inter Turku
  • 12:00 Brann vs PAOK
  • 13:00 Hapoel Tel Aviv vs Atalanta
  • 13:00 Ajax vs Sion
  • 13:00 St. Gallen vs Nordsjælland
  • 13:30 Brighton & Hove Albion vs Tromsø
  • 13:30 Austria Wien vs Sporting Braga
  • 13:30 Borac Banja Luka vs Víkingur Reykjavík
  • 13:45 Rijeka vs Midtjylland
  • 14:00 Hibernian vs Gent
  • 14:00 Larne vs Lincoln Red Imps
  • 14:00 Partizan vs Getafe

España - LaLiga

  • 13:30 Celta de Vigo vs Osasuna DIRECTV Sports, DGO
  • 14:00 Barcelona vs Athletic Club DIRECTV Sports, DGO

Bolivia - Primera División

  • 14:00 Always Ready vs Aurora Entel Gol
  • 17:30 Independiente Petrolero vs Guabirá Entel Gol
  • 19:30 Bolívar vs ABB Entel Gol

Colombia - Categoría Primera A

  • 18:10 Llaneros vs Millonarios RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play
  • 20:15 Once Caldas vs Deportes Tolima Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
  • 20:15 Inter Bogotá vs Deportivo Pasto Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz

Argentina - Copa Argentina

  • 17:00 Estudiantes vs Barracas Central TyC Sports
  • 19:15 Platense vs Instituto TyC Sports

Brasil - Copa de Brasil

  • 18:00 Internacional vs Grêmio DIRECTV Sports, DGO

Inglaterra - EFL Cup

  • 13:30 Chelsea vs Luton Town Disney+ Premium
  • 14:00 Fulham vs AFC Wimbledon

Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF

  • 21:30 Mixco vs Alianza Disney+ Premium, Paramount+
  • 21:30 Olimpia vs Deportivo Saprissa Disney+ Premium

VIDEO RECOMENDADO
Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.