Partidos de hoy, jueves 27 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, jueves 27 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - UEFA Champions League
11:00 Sorteo UEFA Champions League Disney+ Premium
Europa - Liga Europa de la UEFA
- 11:00 Ararat-Armenia vs CSU Craiova
- 11:00 Iberia 1999 vs Jagiellonia Białystok
- 12:00 Lillestrøm vs Egnatia Rrogozhinë
- 12:00 Salzburg vs Mjällby
- 12:00 Omonia Nicosia vs Sint-Truiden
- 12:00 Kauno Žalgiris vs Beşiktaş
- 12:00 Viktoria Plzeň vs Crvena Zvezda
- 13:00 AGF vs Benfica
- 13:00 Thun vs Lech Poznań
- 13:00 CSKA Sofia vs OFI
- 13:30 Ferencváros vs Trabzonspor
- 13:30 Anderlecht vs Kairat
Europa - Liga de la Conferencia de la UEFA
- 10:00 KuPS vs Shamrock Rovers
- 11:00 Jablonec vs Rangers
- 11:00 Maccabi Tel Aviv vs Lugano
- 11:00 Qarabağ vs Twente ESPN
- 11:45 Monaco vs Górnik Zabrze
- 11:45 Freiburg vs Motherwell
- 12:00 Paphos vs Dinamo City
- 12:00 Raków Częstochowa vs Hajduk Split
- 12:00 Inter Club d’Escaldes vs Drita
- 12:00 Riga vs KÍ
- 12:00 Hradec Králové vs Panathinaikos
- 12:00 København vs Inter Turku
- 12:00 Brann vs PAOK
- 13:00 Hapoel Tel Aviv vs Atalanta
- 13:00 Ajax vs Sion
- 13:00 St. Gallen vs Nordsjælland
- 13:30 Brighton & Hove Albion vs Tromsø
- 13:30 Austria Wien vs Sporting Braga
- 13:30 Borac Banja Luka vs Víkingur Reykjavík
- 13:45 Rijeka vs Midtjylland
- 14:00 Hibernian vs Gent
- 14:00 Larne vs Lincoln Red Imps
- 14:00 Partizan vs Getafe
España - LaLiga
- 13:30 Celta de Vigo vs Osasuna DIRECTV Sports, DGO
- 14:00 Barcelona vs Athletic Club DIRECTV Sports, DGO
Bolivia - Primera División
- 14:00 Always Ready vs Aurora Entel Gol
- 17:30 Independiente Petrolero vs Guabirá Entel Gol
- 19:30 Bolívar vs ABB Entel Gol
Colombia - Categoría Primera A
- 18:10 Llaneros vs Millonarios RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play
- 20:15 Once Caldas vs Deportes Tolima Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
- 20:15 Inter Bogotá vs Deportivo Pasto Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
Argentina - Copa Argentina
- 17:00 Estudiantes vs Barracas Central TyC Sports
- 19:15 Platense vs Instituto TyC Sports
Brasil - Copa de Brasil
- 18:00 Internacional vs Grêmio DIRECTV Sports, DGO
Inglaterra - EFL Cup
- 13:30 Chelsea vs Luton Town Disney+ Premium
- 14:00 Fulham vs AFC Wimbledon
Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF
- 21:30 Mixco vs Alianza Disney+ Premium, Paramount+
- 21:30 Olimpia vs Deportivo Saprissa Disney+ Premium