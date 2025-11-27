Partidos de hoy, jueves 27 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, jueves 27 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - Liga Europa de la UEFA
- 12:45 Feyenoord vs Celtic Disney+ Premium
- 12:45 PAOK vs Brann Disney+ Premium
- 12:45 Ludogorets vs Celta de Vigo Disney+ Premium
- 12:45 Fenerbahçe vs Ferencváros Disney+ Premium
- 12:45 Roma vs Midtjylland Disney+ Premium
- 12:45 Lille vs Dinamo Zagreb Disney+ Premium
- 12:45 Viktoria Plzeň vs Freiburg Disney+ Premium
- 12:45 Porto vs Nice Disney+ Premium
- 12:45 Aston Villa vs Young Boys Disney+ Premium
- 15:00 Bologna vs Salzburg Disney+ Premium
- 15:00 Rangers vs Sporting Braga Disney+ Premium
- 15:00 Go Ahead Eagles vs Stuttgart Disney+ Premium
- 15:00 Crvena Zvezda vs FCSB Disney+ Premium
- 15:00 Real Betis vs Utrecht Disney+ Premium
- 15:00 Panathinaikos vs Sturm Graz Disney+ Premium
- 15:00 Nottingham Forest vs Malmö FF Disney+ Premium
- 15:00 Genk vs Basel Disney+ Premium
- 15:00 Maccabi Tel Aviv vs Olympique Lyonnais Disney+ Premium
Europa - Liga de la Conferencia de la UEFA
- 12:45 Lech Poznań vs Lausanne Sport Disney+ Premium
- 12:45 Raków Częstochowa vs Rapid Wien Disney+ Premium
- 12:45 Sigma Olomouc vs Celje Disney+ Premium
- 12:45 Hamrun Spartans vs Lincoln Red Imps Disney+ Premium
- 12:45 Omonia Nicosia vs Dynamo Kyiv Disney+ Premium
- 12:45 Slovan Bratislava vs Rayo Vallecano Disney+ Premium
- 12:45 CSU Craiova vs Mainz 05 Disney+ Premium
- 12:45 AZ vs Shelbourne Disney+ Premium
- 12:45 Zrinjski vs Häcken Disney+ Premium
- 15:00 Rijeka vs AEK Larnaca Disney+ Premium
- 15:00 Fiorentina vs AEK Athens Disney+ Premium
- 15:00 Breidablik vs Samsunspor Disney+ Premium
- 15:00 Aberdeen vs Noah Disney+ Premium
- 15:00 Strasbourg vs Crystal Palace Disney+ Premium
- 15:00 Legia Warszawa vs Sparta Praha Disney+ Premium
- 15:00 Shamrock Rovers vs Shakhtar Donetsk Disney+ Premium
- 15:00 Drita vs Škendija 79 Disney+ Premium
- 15:00 Jagiellonia Białystok vs KuPS Disney+ Premium
Brasil - Brasileirão
- 18:30 Fluminense vs São Paulo Fanatiz
Colombia - Categoría Primera A
- 19:30 América de Cali vs Medellín RCN, Win Sports