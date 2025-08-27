Partidos de hoy, jueves 28 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 28 de agosto de 2025: revisa la programación completa del Fútbol En vivo que se juega en el día. / Marcelo Endelli

Partidos de hoy, jueves 28 de agosto EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

11:00 | Sorteo UEFA Champion League vía Disney Plus

Europa - Liga Europa de la UEFA

12:30 | PAOK vs Rijeka

12:30 | Ludogorets vs Škendija 79

13:00 | Dynamo Kyiv vs Maccabi Tel Aviv

13:00 | Genk vs Lech Poznań

13:30 | FCSB vs Aberdeen

14:00 | Sporting Braga vs Lincoln Red Imps

Europa - Liga de Conferencia de la UEFA

11:00 | Fredrikstad vs Crystal Palace

11:00 | Noah vs Olimpija

12:00 | Beşiktaş vs Lausanne Sport

12:00 | Rīgas FS vs Hamrun Spartans

13:00 | Fiorentina vs Polessya

13:00 | AEK Athens vs Anderlecht

13:00 | Rayo Vallecano vs Neman Grodno

14:00 | Servette vs Shakhtar Donetsk

14:00 | Mainz 05 vs Rosenborg

14:00 | Shamrock Rovers vs Santa Clara

Chile - Primera División de Chile

18:00 | Everton vs La Serena vía Max, TNT Sports

Ecuador - Copa Ecuador

19:00 | Deportivo Cuenca Juniors vs Barcelona vía DIRECTV Sports, DGO

Norteamérica - Copa Centroamericana

21:00 | Real España vs Sporting San Miguelito vía Disney+ Premium

21:00 | Herediano vs Municipal vía Disney+ Premium