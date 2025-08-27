Redacción EC
Partidos de hoy, jueves 28 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 28 de agosto de 2025: revisa la programación completa del Fútbol En vivo que se juega en el día.
/ Marcelo Endelli

Partidos de hoy, jueves 28 de agosto EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

  • 11:00 | Sorteo UEFA Champion League vía Disney Plus

Europa - Liga Europa de la UEFA

  • 12:30 | PAOK vs Rijeka
  • 12:30 | Ludogorets vs Škendija 79
  • 13:00 | Dynamo Kyiv vs Maccabi Tel Aviv
  • 13:00 | Genk vs Lech Poznań
  • 13:30 | FCSB vs Aberdeen
  • 14:00 | Sporting Braga vs Lincoln Red Imps

Europa - Liga de Conferencia de la UEFA

  • 11:00 | Fredrikstad vs Crystal Palace
  • 11:00 | Noah vs Olimpija
  • 12:00 | Beşiktaş vs Lausanne Sport
  • 12:00 | Rīgas FS vs Hamrun Spartans
  • 13:00 | Fiorentina vs Polessya
  • 13:00 | AEK Athens vs Anderlecht
  • 13:00 | Rayo Vallecano vs Neman Grodno
  • 14:00 | Servette vs Shakhtar Donetsk
  • 14:00 | Mainz 05 vs Rosenborg
  • 14:00 | Shamrock Rovers vs Santa Clara

Chile - Primera División de Chile

  • 18:00 | Everton vs La Serena vía Max, TNT Sports

Ecuador - Copa Ecuador

  • 19:00 | Deportivo Cuenca Juniors vs Barcelona vía DIRECTV Sports, DGO

Norteamérica - Copa Centroamericana

  • 21:00 | Real España vs Sporting San Miguelito vía Disney+ Premium
  • 21:00 | Herediano vs Municipal vía Disney+ Premium

