Partidos de hoy, jueves 28 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, jueves 28 de agosto EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - UEFA Champions League
- 11:00 | Sorteo UEFA Champion League vía Disney Plus
Europa - Liga Europa de la UEFA
- 12:30 | PAOK vs Rijeka
- 12:30 | Ludogorets vs Škendija 79
- 13:00 | Dynamo Kyiv vs Maccabi Tel Aviv
- 13:00 | Genk vs Lech Poznań
- 13:30 | FCSB vs Aberdeen
- 14:00 | Sporting Braga vs Lincoln Red Imps
Europa - Liga de Conferencia de la UEFA
- 11:00 | Fredrikstad vs Crystal Palace
- 11:00 | Noah vs Olimpija
- 12:00 | Beşiktaş vs Lausanne Sport
- 12:00 | Rīgas FS vs Hamrun Spartans
- 13:00 | Fiorentina vs Polessya
- 13:00 | AEK Athens vs Anderlecht
- 13:00 | Rayo Vallecano vs Neman Grodno
- 14:00 | Servette vs Shakhtar Donetsk
- 14:00 | Mainz 05 vs Rosenborg
- 14:00 | Shamrock Rovers vs Santa Clara
Chile - Primera División de Chile
- 18:00 | Everton vs La Serena vía Max, TNT Sports
Ecuador - Copa Ecuador
- 19:00 | Deportivo Cuenca Juniors vs Barcelona vía DIRECTV Sports, DGO
Norteamérica - Copa Centroamericana
- 21:00 | Real España vs Sporting San Miguelito vía Disney+ Premium
- 21:00 | Herediano vs Municipal vía Disney+ Premium