Por Redacción EC

Partidos de hoy jueves 28 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 28 de mayo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Portugal - Primeira Liga

  • 14:00 Casa Pia vs Torreense Liga TV, Sport TV1

Sudamérica - Copa Sudamericana

  • 19:30 América de Cali vs Macará ESPN, Disney+ Premium
  • 19:30 Tigre vs Alianza Atlético Disney+ Premium, ESPN 5

Sudamérica - Copa Libertadores

  • 17:00 Cerro Porteño vs Sporting Cristal ESPN2, Disney+ Premium
  • 17:00 Palmeiras vs Junior ESPN, Disney+ Premium
  • 19:30 Boca Juniors vs Universidad Católica ESPN2, Disney+ Premium
  • 19:30 Cruzeiro vs Barcelona Disney+ Premium, ESPN7

Amistoso internacional

  • 13:00 Egipto vs Rusia FOX Deportes
  • 13:45 República de Irlanda vs Qatar Disney+ Premium

VIDEO RECOMENDADO
Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.