Partidos de hoy jueves 28 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 28 de mayo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Portugal - Primeira Liga

14:00 Casa Pia vs Torreense Liga TV, Sport TV1

Sudamérica - Copa Sudamericana

19:30 América de Cali vs Macará ESPN, Disney+ Premium

19:30 Tigre vs Alianza Atlético Disney+ Premium, ESPN 5

Sudamérica - Copa Libertadores

17:00 Cerro Porteño vs Sporting Cristal ESPN2, Disney+ Premium

17:00 Palmeiras vs Junior ESPN, Disney+ Premium

19:30 Boca Juniors vs Universidad Católica ESPN2, Disney+ Premium

19:30 Cruzeiro vs Barcelona Disney+ Premium, ESPN7

Amistoso internacional

13:00 Egipto vs Rusia FOX Deportes

13:45 República de Irlanda vs Qatar Disney+ Premium