Si quieres saber qué partidos se juegan hoy, miércoles 27 de noviembre del 2024, no te pierdas la guía TV de fútbol en vivo del día. ¿Dónde ver? La actividad en el deporte rey no se detiene y por ello en El Comercio te mostramos la programación completa de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión. Además, puedes seguir en tiempo real los distintos resultados de la jornada futbolística.

Hoy tenemos fútbol en LaLiga de España, la Serie A de Italia, la Ligue 1 de Francia, el Brasileirao brasileño, entre otras ligas. Hay partidos en Bolivia, Alemania, Arabia Saudita y otros países. Mira qué equipos juegan hoy, a qué hora y dónde verlos a continuación.

Estos son los Partidos de hoy, miércoles 27 de noviembre 2024

Programación completa

Europa - Liga de Campeones de la UEFA

12:45 | Athletic Club vs Elfsborg vía ESPN, Disney+

12:45 | AZ vs Galatasaray vía ESPN, Disney+

12:45 | Beşiktaş vs Maccabi Tel Aviv vía ESPN, Disney+

12:45 | Dynamo Kyiv vs Viktoria Plzeň vía ESPN, Disney+

12:45 | Lazio vs Ludogorets vía ESPN, Disney+

12:45 | Qarabağ vs Olympique Lyonnais vía ESPN, Disney+

12:45 | Rīgas FS vs PAOK vía Disney+

12:45 | Anderlecht vs Porto vía Disney+

15:00 | Midtjylland vs Eintracht Frankfurt vía Disney+

15:00 | Twente vs Union Saint-Gilloise vía Disney+

15:00 | FCSB vs Olympiakos Piraeus vía Disney+

15:00 | Ferencváros vs Malmö FF vía Disney+

15:00 | Manchester United vs Bodø / Glimt vía Disney+

15:00 | Nice vs Rangers vía ESPN, Disney+

15:00 | Real Sociedad vs Ajax vía ESPN, Disney+

15:00 | Slavia Praha vs Fenerbahçe vía Disney+

15:00 | Sporting Braga vs Hoffenheim vía Disney+

15:00 | Tottenham Hotspur vs Roma vía Disney+

Europa - Liga de Conferencia de la UEFA

10:30 | Astana vs Vitória Guimarães

12:45 | The New Saints vs Djurgården

12:45 | Heidenheim vs Chelsea

12:45 | Cercle Brugge vs Hearts

12:45 | Dinamo Minsk vs København

12:45 | Noah vs Víkingur Reykjavík

12:45 | St. Gallen vs Bačka Topola

12:45 | Borac Banja Luka vs LASK Linz

12:45 | Molde vs APOEL

12:45 | Celje vs Jagiellonia Białystok

12:45 | Panathinaikos vs HJK

15:00 | Rapid Wien vs Shamrock Rovers

15:00 | Fiorentina vs Paphos

Bolivia - Liga de Fútbol

14:00 | Santa Cruz vs Independiente Petrolero vía Tigo Sports Bolivia

19:00 | Wilstermann vs Oriente Petrolero vía Tigo Sports Bolivia

Paraguay - Primera División

16:00 | Sportivo Luqueño vs Olimpia vía Tigo Sports

16:00 | Tacuary vs Sportivo Trinidense vía Tigo Sports

18:30 | Cerro Porteño vs Libertad vía Tigo Sports

México - Liga MX

19:30 | Atlético San Luis vs Tigres UANL vía Disney+