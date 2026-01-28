Partidos de hoy, jueves 29 de enero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, jueves 29 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - UEFA Europa League
- 15:00 Panathinaikos vs Roma ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- 15:00 Celtic vs Utrecht Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, TNT Sports 4
- 15:00 Midtjylland vs Dinamo Zagreb Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur
- 15:00 Ludogorets vs Nice Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur
- 15:00 Nottingham Forest vs Ferencváros Disney+ Premium Chile, ESPN7 Sur, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur
- 15:00 Genk vs Malmö FF Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur
- 15:00 Aston Villa vs Salzburg ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina, ESPN Chile
- 15:00 FCSB vs Fenerbahçe Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur
- 15:00 Maccabi Tel Aviv vs Bologna Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur
- 15:00 Olympique Lyonnais vs PAOK ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Chile, Disney+ Premium Sur
- 15:00 Basel vs Viktoria Plzeň Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur
- 15:00 Crvena Zvezda vs Celta de Vigo Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur
- 15:00 Real Betis vs Feyenoord ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur
- 15:00 Lille vs Freiburg Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur
- 15:00 Go Ahead Eagles vs Sporting Braga Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur
- 15:00 Sturm Graz vs Brann Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur
- 15:00 Stuttgart vs Young Boys Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur
- 15:00 Porto vs Rangers Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, ESPN5 Chile
Argentina - Liga Profesional
- 15:00 Deportivo Riestra vs Defensa y Justicia TyC Sports Internacional, Bet365, TNT Sports Argentina
- 17:15 Lanús vs Unión Santa Fe TyC Sports Internacional, TNT Sports Argentina
- 17:15 Belgrano vs Tigre Bet365, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, Fanatiz USA, Fanatiz Mexico
- 19:30 Estudiantes Río Cuarto vs Argentinos Juniors TNT Sports Argentina, Fanatiz USA, Fanatiz Mexico
- 19:30 Sarmiento vs Banfield TyC Sports Internacional, Disney+ Premium Chile, ESPN Argentina, ESPN Premium Argentina
Brasil - Brasileirão
- 18:00 Mirassol vs Vasco da Gama Fanatiz International, SporTV, Premiere, Globoplay
- 19:30 Botafogo vs Cruzeiro Fanatiz International, Amazon Prime Video, Premier Sports 1
Colombia - Categoría Primera A
- 16:00 Rionegro Águilas vs Deportivo Cali RCN Nuestra Tele, Fanatiz International, Win+ Futbol, Win Play
- 18:10 Jaguares de Córdoba vs Inter Bogotá RCN Nuestra Tele, Fanatiz International, Win+ Futbol, Win Play
- 20:20 América de Cali vs Once Caldas RCN Nuestra Tele, Fanatiz International, Win+ Futbol, Win Play
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 16:00 Sportivo Trinidense vs Guaraní DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay
- 18:15 Rubio Ñú vs Deportivo Recoleta DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay
Venezuela - Primera División de Venezuela
15:00 Deportivo Táchira vs Anzoátegui
FC Europa - Eurocopa de Fútbol Sala de la UEFA
- 11:30 Eslovenia vs Bielorrusia Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur
- 11:30 España vs Bélgica Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur
- 14:30 Portugal vs Polonia Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur
- 14:30 Italia vs Hungría Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur
Sudamérica - Copa América de Futsal
- 10:00 Chile vs Colombia DIRECTV Sports Peru, DGO, Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports Argentina
- 12:30 Brasil vs Venezuela DIRECTV Sports Peru, DGO, SporTV, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports Chile
- 15:00 Uruguay vs Perú ViX
- 17:30 Paraguay vs Argentina ViX
Norteamérica - Campeonato Sub-17 Femenino de la CONCACAF
- 14:00 Jamaica Sub-17 vs St. Vincent & The Grenadines Sub-17 Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur
- 15:00 Guatemala Sub-17 vs St. Lucia Sub-17 Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, Fox Sports 2
- 17:00 Cuba Sub-17 vs Anguila Sub-17 Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, Fox Sports 2
- 18:00 Antigua & Barbuda Sub-17 vs Islas Caimán Sub-17 Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur
- 19:00 Aruba Sub-17 vs Guyana Sub-17 Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, Fox Sports 2
- 20:00 Islas Vírgenes Británicas Sub-17 vs Granada Sub-17 Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium
VIDEO RECOMENDADO