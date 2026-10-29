Partidos de hoy, jueves 29 de octubre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.

Partidos de hoy, jueves 29 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE

Perú - Liga 1

13:00 Los Chankas vs Cusco Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz

15:30 Sporting Cristal vs Alianza Lima Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz

19:30 Melgar vs Comerciantes Unidos Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz

Italia - Serie A

12:30 Frosinone vs Lecce ESPN2, Disney+ Premium

14:45 Fiorentina vs Atalanta ESPN2, Disney+ Premium

Inglaterra - EFL Cup

14:45 Everton vs Newcastle United ESPN, Disney+ Premium

Portugal - Copa de la Liga

13:45 Sporting Braga vs Famalicão DIRECTV Sports, DGO

15:45 Benfica vs Gil Vicente DIRECTV Sports, DGO

España - Copa del Rey

13:00 Atlético Calatayud vs Osasuna Disney+ Premium

13:00 Atlético Baleares vs Eldense

13:00 Lebrijana vs Getafe Disney+ Premium

13:00 SS Reyes vs CD Coria

14:00 Antequera vs CD Águilas

14:00 Conquense vs CD Castellon

14:00 Guijuelo vs Sporting Gijón

14:00 Laredo vs Burgos

14:00 Real Ávila vs Unionistas de Salamanca

14:00 Varea vs FC Andorra

15:00 Ribadesella CF vs Racing Santander Disney+ Premium

15:00 Auriense vs Deportivo La Coruña Disney+ Premium

15:00 Hortaleza vs Sevilla Disney+ Premium

15:00 Prat vs Athletic Club Disney+ Premium

Brasil - Brasileirão

17:30 Atlético Mineiro vs Cruzeiro Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol

18:00 Vasco da Gama vs Flamengo Fanatiz, Tigo Sports, Canal del Futbol, Amazon Prime Video

19:30 Grêmio vs Athletico-PR Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol

Colombia - Categoría Primera A

18:15 América de Cali vs Fortaleza CEIF Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz, fuboTV

20:30 Atlético Nacional vs Santa Fe RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz

Ecuador - Copa Ecuador

19:00 Universidad Católica vs LDU Quito DIRECTV Sports, DGO

Europa - UEFA Women’s Champions League

12:45 Paris FC vs Häcken Damer ESPN3, Disney+ Premium Chile

12:45 Austria Wien vs Juventus Disney+ Premium

15:00 Køge Kvinder vs Barcelona Disney+ Premium

15:00 Manchester City vs PSG ESPN3, Disney+ Premium

Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

10:00 China PR Sub-17 vs Francia Sub-17 DIRECTV Sports

10:00 Nigeria Sub-17 vs México Sub-17 Tigo Sports

13:00 España Sub-17 vs Estados Unidos Sub-17 DIRECTV Sports

13:00 Japón Sub-17 vs Kenia Sub-17 Tigo Sports

Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF

21:00 Alajuelense vs Motagua Disney+ Premium

México - Liga de Expansión MX

20:00 Alebrijes de Oaxaca vs Mineros de Zacatecas Disney+ Premium

Rusia - Copa de Rusia