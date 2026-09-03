Partidos de hoy, jueves 3 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, jueves 3 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
España - LaLiga
- 14:00 Real Sociedad vs Celta de Vigo DIRECTV Sports, DGO
Francia - Ligue 1
- 13:45 Toulouse vs Lille Disney+ Premium
Italia - Copa de Italia
- 11:00 Palermo vs Mantova DIRECTV Sports, DGO
- 14:00 Cagliari vs Verona DIRECTV Sports, DGO
Colombia - Categoría Primera A
- 18:00 América de Cali vs Alianza RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
- 20:00 Deportivo Pereira vs Medellín RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
Ecuador - Serie A
- 14:00 Universidad Católica vs Aucas Zapping, Teleamazonas
- 16:30 Leones del Norte vs Orense Zapping
- 19:00 Libertad vs Emelec Zapping
Paraguay - Primera División
- 16:30 Deportivo Recoleta vs Cerro Porteño DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz
Brasil - Copa de Brasil
- 18:00 Grêmio vs Internacional DIRECTV Sports, DGO
Norteamérica - Campeonato de Clubes del Caribe
- 19:00 Cavalier vs Portmore United Disney+ Premium, Paramount+
Rusia - Copa de Rusia
- 11:30 Dinamo Moskva vs Akhmat Grozny DIRECTV Sports, DGO