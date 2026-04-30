Partidos de hoy,jueves 30 de abril de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Europa - Liga Europa de la UEFA
- 14:00 Sporting Braga vs Freiburg ESPN2, Disney+ Premium
- 14:00 Nottingham Forest vs Aston Villa ESPN, Disney+ Premium
Europa - Liga de la Conferencia de la UEFA
- 14:00 Rayo Vallecano vs Strasbourg Disney+ Premium
- 14:00 Shakhtar Donetsk vs Crystal Palace Disney+ Premium
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 17:00 Carabobo vs Blooming DIRECTV Sports
- 17:00 Vasco da Gama vs Olimpia Disney+ Premium, ESPN
- 19:00 Tigre vs América de Cali Disney+ Premium, ESPN
- 19:30 RB Bragantino vs River Plate Disney+ Premium, ESPN
- 21:00 Alianza Atlético vs Macará DIRECTV Sports
Sudamérica - Copa Libertadores
- 17:00 Bolívar vs Fluminense Disney+ Premium, ESPN 5
- 17:00 Independiente Rivadavia vs Deportivo La Guaira ESPN2, Disney+ Premium
- 19:00 Corinthians vs Peñarol ESPN2, Disney+ Premium
- 21:00 Medellín vs Cusco ESPN, Disney+ Premium