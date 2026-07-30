Por Redacción EC

Partidos de hoy, jueves 30 de julio de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 30 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Europa League

  • 11:00 Maccabi Tel Aviv vs Sheriff
  • 12:00 Hradec Králové vs Tromsø
  • 12:00 Midtjylland vs Beşiktaş
  • 12:00 Paphos vs Hajduk Split
  • 12:45 PAOK vs Dynamo Kyiv
  • 13:00 CSKA Sofia vs Qarabağ
  • 13:30 Ferencváros vs Twente
  • 13:30 Anderlecht vs Hammarby
  • 14:00 Benfica vs St. Gallen

Europa - Premier League Summer Series

  • 18:30 Sunderland vs Leeds United Claro Sports, Zapping

Argentina - Liga Profesional

  • 17:00 Independiente Rivadavia vs Huracán TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports Argentina, Max Argentina
  • 17:00 Talleres Córdoba vs Vélez Sarsfield Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN4 Brazil, ESPN Premium Argentina, Zapping
  • 19:15 Central Córdoba SdE vs Atlético Tucumán Fanatiz, TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz, ViX
  • 19:15 Independiente vs Newell’s Old Boys TyC Sports, Fanatiz, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina

Brasil - Brasileirão

  • 17:30 Corinthians vs Athletico-PR Fanatiz, Premiere, TV Record, Globoplay, Canal del Futbol
  • 19:30 Coritiba vs Cruzeiro Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol

Colombia - Categoría Primera A

  • 20:00 Atlético Bucaramanga vs Llaneros Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz

Sudamérica - Copa Sudamericana

  • 17:00 Grêmio vs Bolívar DIRECTV Sports, DGO, ESPN
  • 19:30 O’Higgins vs Boca Juniors ESPN, Disney+ Premium, DIRECTV Sports, Zapping
  • 19:30 Caracas vs Santa Fe Disney+ Premium, DIRECTV Sports, Tigo Sports

Paraguay - Primera División

  • 14:00 Sportivo San Lorenzo vs Guaraní DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
  • 16:30 Libertad vs Deportivo Recoleta DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz

Ecuador - Copa Ecuador

  • 15:00 LDU Quito vs Leones del Norte DIRECTV Sports, DGO

Norteamérica - Campeonato Sub-20 de la CONCACAF

  • 17:00 Costa Rica Sub-20 vs Antigua y Barbuda Sub-20 Disney+ Premium
  • 20:00 México Sub-20 vs Guatemala Sub-20 Disney+ Premium

Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF

  • 20:00 Herediano vs Marathón Disney+ Premium, Paramount+
  • 22:00 Municipal vs Cartaginés Disney+ Premium, Paramount

Copa Colombia - Colombia

  • 15:30 Envigado vs Once Caldas Fanatiz

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