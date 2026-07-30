Partidos de hoy, jueves 30 de julio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, jueves 30 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - UEFA Europa League
- 11:00 Maccabi Tel Aviv vs Sheriff
- 12:00 Hradec Králové vs Tromsø
- 12:00 Midtjylland vs Beşiktaş
- 12:00 Paphos vs Hajduk Split
- 12:45 PAOK vs Dynamo Kyiv
- 13:00 CSKA Sofia vs Qarabağ
- 13:30 Ferencváros vs Twente
- 13:30 Anderlecht vs Hammarby
- 14:00 Benfica vs St. Gallen
Europa - Premier League Summer Series
- 18:30 Sunderland vs Leeds United Claro Sports, Zapping
Argentina - Liga Profesional
- 17:00 Independiente Rivadavia vs Huracán TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports Argentina, Max Argentina
- 17:00 Talleres Córdoba vs Vélez Sarsfield Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN4 Brazil, ESPN Premium Argentina, Zapping
- 19:15 Central Córdoba SdE vs Atlético Tucumán Fanatiz, TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz, ViX
- 19:15 Independiente vs Newell’s Old Boys TyC Sports, Fanatiz, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina
Brasil - Brasileirão
- 17:30 Corinthians vs Athletico-PR Fanatiz, Premiere, TV Record, Globoplay, Canal del Futbol
- 19:30 Coritiba vs Cruzeiro Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
Colombia - Categoría Primera A
- 20:00 Atlético Bucaramanga vs Llaneros Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 17:00 Grêmio vs Bolívar DIRECTV Sports, DGO, ESPN
- 19:30 O’Higgins vs Boca Juniors ESPN, Disney+ Premium, DIRECTV Sports, Zapping
- 19:30 Caracas vs Santa Fe Disney+ Premium, DIRECTV Sports, Tigo Sports
Paraguay - Primera División
- 14:00 Sportivo San Lorenzo vs Guaraní DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
- 16:30 Libertad vs Deportivo Recoleta DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
Ecuador - Copa Ecuador
- 15:00 LDU Quito vs Leones del Norte DIRECTV Sports, DGO
Norteamérica - Campeonato Sub-20 de la CONCACAF
- 17:00 Costa Rica Sub-20 vs Antigua y Barbuda Sub-20 Disney+ Premium
- 20:00 México Sub-20 vs Guatemala Sub-20 Disney+ Premium
Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF
- 20:00 Herediano vs Marathón Disney+ Premium, Paramount+
- 22:00 Municipal vs Cartaginés Disney+ Premium, Paramount
Copa Colombia - Colombia
- 15:30 Envigado vs Once Caldas Fanatiz