Redacción EC

Partidos de hoy, jueves 30 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 30 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver

Italia - Serie A

  • 12:30 Cagliari vs Sassuolo ESPN, Disney+ Premium
  • 14:45 Pisa vs Lazio Disney Plus Premium

España - Copa del Rey

  • 13:00 Orihuela vs Levante Disney+ Premium, Movistar+, M+ LALIGA TV 2, Amazon Prime Video
  • 13:00 Puerto de Vega vs Celta de Vigo Disney+ Premium
  • 13:30 Valle Egüés vs FC Andorra
  • 14:00 Atlético Baleares vs Gimnàstic Tarragona
  • 14:00 Getxo vs Deportivo Alavés Disney+ Premium, Movistar+, M+ LALIGA TV 3, Amazon Prime Video
  • 14:00 Real Ávila vs Real Avilés
  • 14:00 UD Logroñés vs Ponferradina
  • 15:00 Estepona vs Málaga
  • 15:00 Sámano vs Deportivo La Coruña
  • 15:00 Palma del Rio vs Real Betis Disney+ Premium
  • 15:00 Real Murcia vs Antequera
  • 15:00 Atlètic Lleida vs Espanyol Disney+ Premium Brazil, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, M+ LALIGA TV
  • 15:00 Antoniano vs CD Castellon

Colombia - Categoría Primera A

  • 16:00 Unión Magdalena vs Deportes Tolima Win Sports, RCN
  • 18:10 Boyacá Chicó vs América de Cali Win Sports, RCN
  • 20:20 Llaneros vs Atlético Nacional Win Sports, RCN

Sudamérica - Copa Sudamericana

  • 17:00 Lanús vs Universidad Chile DirecTV, ESPN, Disney Plus

Sudamérica - Copa Libertadores

  • 19:30 Palmeiras vs LDU Quito ESPN, Disney Plus

Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF

  • 21:00 Olimpia vs Alajuelense ESPN, Disney Plus

