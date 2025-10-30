Partidos de hoy, jueves 30 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, jueves 30 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver
Italia - Serie A
- 12:30 Cagliari vs Sassuolo ESPN, Disney+ Premium
- 14:45 Pisa vs Lazio Disney Plus Premium
España - Copa del Rey
- 13:00 Orihuela vs Levante Disney+ Premium, Movistar+, M+ LALIGA TV 2, Amazon Prime Video
- 13:00 Puerto de Vega vs Celta de Vigo Disney+ Premium
- 13:30 Valle Egüés vs FC Andorra
- 14:00 Atlético Baleares vs Gimnàstic Tarragona
- 14:00 Getxo vs Deportivo Alavés Disney+ Premium, Movistar+, M+ LALIGA TV 3, Amazon Prime Video
- 14:00 Real Ávila vs Real Avilés
- 14:00 UD Logroñés vs Ponferradina
- 15:00 Estepona vs Málaga
- 15:00 Sámano vs Deportivo La Coruña
- 15:00 Palma del Rio vs Real Betis Disney+ Premium
- 15:00 Real Murcia vs Antequera
- 15:00 Atlètic Lleida vs Espanyol Disney+ Premium Brazil, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, M+ LALIGA TV
- 15:00 Antoniano vs CD Castellon
Colombia - Categoría Primera A
- 16:00 Unión Magdalena vs Deportes Tolima Win Sports, RCN
- 18:10 Boyacá Chicó vs América de Cali Win Sports, RCN
- 20:20 Llaneros vs Atlético Nacional Win Sports, RCN
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 17:00 Lanús vs Universidad Chile DirecTV, ESPN, Disney Plus
Sudamérica - Copa Libertadores
- 19:30 Palmeiras vs LDU Quito ESPN, Disney Plus
Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF
- 21:00 Olimpia vs Alajuelense ESPN, Disney Plus