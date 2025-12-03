Partidos de hoy, jueves 4 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, jueves 4 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - Premier League
- 15:00 Manchester United vs West Ham United ESPN, Disney+ Premium
Italia - Copa de Italia
- 12:00 Bologna vs Parma DIRECTV Sports, DGO
- 15:00 Lazio vs Milan DIRECTV Sports, DGO
España - Copa del Rey
- 13:00 Leganés vs Albacete
- 13:00 Real Ávila vs Rayo Vallecano
- 13:00 Sabadell vs Deportivo La Coruña
- 13:00 Atlético Baleares vs Espanyol
- 14:00 Ponferradina vs Racing Santander
- 15:00 Extremadura 1924 vs Sevilla
- 15:00 Cartagena vs Valencia
- 15:00 Sant Andreu vs Celta de Vigo
- 15:00 Real Zaragoza vs Burgos
- 16:00 Tenerife vs Granada
Bolivia - Primera División
- 14:00 Always Ready vs Aurora Fútbol Canal
- 17:00 Universitario de Vinto vs The Strongest Fútbol Canal
- 19:00 Bolívar vs Nacional Potosí Fútbol Canal
Brasil - Brasileirao
- 17:30 Cruzeiro vs Botafogo Fanatiz
Colombia - Categoría Primera A
- 18:30 Atlético Nacional vs Medellín Win Sports, RCN
- 20:35 Junior vs América de Cali Win Sports, RCN
Portugal - Copa de la Liga
- 12:15 Porto vs Vitória Guimarães DIRECTV, DGO