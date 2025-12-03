Redacción EC
Partidos de hoy, jueves 4 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 4 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - Premier League

  • 15:00 Manchester United vs West Ham United ESPN, Disney+ Premium

Italia - Copa de Italia

  • 12:00 Bologna vs Parma DIRECTV Sports, DGO
  • 15:00 Lazio vs Milan DIRECTV Sports, DGO

España - Copa del Rey

  • 13:00 Leganés vs Albacete
  • 13:00 Real Ávila vs Rayo Vallecano
  • 13:00 Sabadell vs Deportivo La Coruña
  • 13:00 Atlético Baleares vs Espanyol
  • 14:00 Ponferradina vs Racing Santander
  • 15:00 Extremadura 1924 vs Sevilla
  • 15:00 Cartagena vs Valencia
  • 15:00 Sant Andreu vs Celta de Vigo
  • 15:00 Real Zaragoza vs Burgos
  • 16:00 Tenerife vs Granada

Bolivia - Primera División

  • 14:00 Always Ready vs Aurora Fútbol Canal
  • 17:00 Universitario de Vinto vs The Strongest Fútbol Canal
  • 19:00 Bolívar vs Nacional Potosí Fútbol Canal

Brasil - Brasileirao

  • 17:30 Cruzeiro vs Botafogo Fanatiz

Colombia - Categoría Primera A

  • 18:30 Atlético Nacional vs Medellín Win Sports, RCN
  • 20:35 Junior vs América de Cali Win Sports, RCN

Portugal - Copa de la Liga

  • 12:15 Porto vs Vitória Guimarães DIRECTV, DGO

