Por Redacción EC

Partidos de hoy, jueves 4 de junio de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 4 de junio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Amistoso

  • 6:00 Maldivas vs Pakistán
  • 7:00 Camboya vs Bután
  • 8:00 Lesoto vs Kenia
  • 10:30 Irán vs Malí
  • 11:00 Burundi vs Guinea Ecuatorial
  • 11:00 Irlanda del Norte vs Guinea Disney+ Premium
  • 11:00 Eslovenia vs Chipre Disney+ Premium
  • 12:00 Andorra vs Liechtenstein Disney+ Premium
  • 12:00 Suecia vs Grecia Disney+ Premium
  • 14:00 España vs Iraq Disney+ Premium
  • 14:10 Francia vs Costa de Marfil ESPN, Disney+ Premium
  • 19:00 República Checa vs Guatemala SporTV, Globoplay
  • 21:00 México vs Serbia Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Ecuador - Copa Ecuador

  • 18:30 Deportivo Cuenca Juniors vs Macará DIRECTV Sports
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