Partidos de hoy, jueves 4 de junio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 4 de junio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Amistoso

6:00 Maldivas vs Pakistán

7:00 Camboya vs Bután

8:00 Lesoto vs Kenia

10:30 Irán vs Malí

11:00 Burundi vs Guinea Ecuatorial

11:00 Irlanda del Norte vs Guinea Disney+ Premium

11:00 Eslovenia vs Chipre Disney+ Premium

12:00 Andorra vs Liechtenstein Disney+ Premium

12:00 Suecia vs Grecia Disney+ Premium

14:00 España vs Iraq Disney+ Premium

14:10 Francia vs Costa de Marfil ESPN, Disney+ Premium

19:00 República Checa vs Guatemala SporTV, Globoplay

21:00 México vs Serbia Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Ecuador - Copa Ecuador

18:30 Deportivo Cuenca Juniors vs Macará DIRECTV Sports