Los partidos de hoy no paran y para esta jornada deportiva te mostramos la programación TV completa con grandes encuentros en vivo que no podrás perderte. Colo Colo vs. Everton se enfrentan por la final de la Copa Chile 2021; Boca Juniors chocará ante Rosario Central por la Liga Profesional Argentina 2021 y, por otro lado, Alianza Lima y Universitario definen al campeón de la Liga Femenina Perú.

Asimismo, la jornada de Eliminatorias europeas rumbo a Qatar 2022 presentarán los cotejos de Croacia vs. Eslovaquia y Francia vs. Ucrania, entre otros. A continuación, conoce todos los detalles en la siguiente nota.

Liga Femenina Perú

Eliminatorias europeas

08:00 | Finlandia vs. Kazajistán

11:00 | Chipre vs. Rusia vía ESPN Play

11:00 | Irlanda vs. Azerbaiyán

11:00 | Letonia vs. Noruega

11:00 | Serbia vs. Luxemburgo

13:45 | Islas Feroe vs. Dinamarca

13:45 | Gibraltar vs. Turquía

13:45 | Israel vs. Austria

13:45 | Holanda vs. Montenegro vía ESPN Play

13:45 | Escocia vs. Moldavia

13:45 | Eslovaquia vs. Croacia vía DirecTV Sports

13:45 | Ucrania vs. Francia vía DirecTV Sports

Segunda División España

09:00 | Eibar vs. Leganés vía DirecTV Sports

11:15 | Tenerife vs. Ponferradina vía Movistar+

11:15 | Cartagena vs. Real Sociedad II vía DirecTV Sports

14:00 | Almería vs. Málaga

14:00 | Fuenlabrada vs. Lugo vía Movistar+

Liga Profesional Argentina

11:30 | Atl. Tucumán vs. Arsenal Sarandí vía Fox Sports Premium

13:45 | Colón vs. Newell’s vía ESPN Play

13:45 | Lanús vs. Sarmiento

16:00 | Platense vs. San Lorenzo

18:15 | Rosario Central vs. Boca Juniors vía TNT Sports

Brasileirao

19:00 | Bahía vs. Fortaleza

19:00 | Cuibá vs. Santos

Copa Chile

Clausura de Colombia

16:00 | América de Cali vs. Quindio vía RCN TV

18:05 | La Equidad vs. Jaguares de Córdoba vía Win Sports

Liga Nacional Honduras

16:06 | Maratón vs. Real Sociedad

20:00 | Honduras Progreso vs. Motagua

20:15 | Vida vs. Real España

MLS de Estados Unidos

18:00 | Vacouver Whitecaps vs. Austin FC vía ESPN Play

18:30 | Orlando vs. Columbus Crew vía ESPN Play

19:00 | Cincinnati vs. Inter de Miami vía ESPN Play

19:00 | Real Salt Lake vs. Dallas vía ESPN Play

21:00 | San José vs. Colorado Rapids vía ESPN Play

Liga de Venezuela

15:00 | Lala FC vs. Metropolitanos vía GolTV

17:15 | Gran Valencia vs. Deportivo Lara vía GolTV

19:30 | Estudiantes Mérida vs. Zamora vía GolTV

Amistoso internacional

11:00 | Haití vs. Jordán

11:45 | Portugal vs. Qatar vía DirecTV Sports

13:45 | Bosnia vs. Kuwait

