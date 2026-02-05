Partidos de hoy, jueves 5 de febrero del 2026: horarios, canales TV y dónde ver fútbol en vivo

Partidos de hoy, jueves 5 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, jueves 5 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Portugal - Copa de Portugal
- 15:45 Sporting CP vs AVS Fox Sports, Canal del Futbol, Win Play, Disney+ Premium
Italia - Copa de Italia
- 15:00 Atalanta vs Juventus DIRECTV Sports, DGO, Win Sports
España - Copa del Rey
- 15:00 Real Betis vs Atlético Madrid DIRECTV Sports, América Televisión
Brasil - Brasileirão
- 17:00 Bahía vs Fluminense Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay
- 18:00 Vasco da Gama vs Chapecoense Fanatiz, Canal del Futbol, Amazon Prime Video
- 19:30 Cruzeiro vs Coritiba Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay
Colombia - Categoría Primera A
- 20:00 Millonarios vs Deportivo Pereira Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
Sudamérica - Copa Libertadores
- 19:30 Juventud vs Universidad Católica Disney+ Premium, Fox Sports, ESPN Premium
Argentina - Copa Argentina
- 17:00 Deportivo Riestra vs Deportivo Maipú TyC Sports, Claro TV+, Sky+
- 19:15 Barracas Central vs Temperley TyC Sports, Claro TV+, Sky+
Norteamérica - Campeonato Sub-17 de CONCACAF
- 15:00 Sint Maarten Sub-17 vs México Sub-17 Disney+ Premium, Fox Soccer Plus
- 17:00 Panamá Sub-17 vs Dominica Sub-17 Disney+ Premium, Fox Soccer Plus
- 18:00 EE. UU. Sub-17 vs St. Vincent & The Grenadines Sub-17
- Disney+ Premium, Fox Sports 2
- 20:00 Nicaragua Sub-17 vs Anguila Sub-17 Disney+ Premium, Fox Soccer Plus
- 20:00 Guatemala Sub-17 vs Antigua & Barbuda Sub-17 Disney+ Premium, Fox Sports 2
Sudamérica - Sudamericano Sub-20 Femenino
- 16:00 Brasil Sub-20 vs Ecuador Sub-20 DGO, DIRECTV Sports
- 16:00 Bolivia Sub-20 vs Perú Sub-20 DGO, DIRECTV Sports
Países Bajos - Copa KNVB
- 14:00 Telstar vs Go Ahead Eagles DIRECTV Sports, DGO
España - Copa de la Reina
- 13:00 Real Sociedad vs Badalona Esport3, Movistar+, 3Cat
- 15:00 Real Madrid vs Barcelona TV Canaria
