Partidos de hoy, jueves 5 de febrero del 2026: horarios, canales TV y dónde ver fútbol en vivo

Partidos de hoy, jueves 5 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Portugal - Copa de Portugal

15:45 Sporting CP vs AVS Fox Sports, Canal del Futbol, Win Play, Disney+ Premium

Italia - Copa de Italia

15:00 Atalanta vs Juventus DIRECTV Sports, DGO, Win Sports

España - Copa del Rey

15:00 Real Betis vs Atlético Madrid DIRECTV Sports, América Televisión

Brasil - Brasileirão

17:00 Bahía vs Fluminense Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay

18:00 Vasco da Gama vs Chapecoense Fanatiz, Canal del Futbol, Amazon Prime Video

19:30 Cruzeiro vs Coritiba Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay

Colombia - Categoría Primera A

20:00 Millonarios vs Deportivo Pereira Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play

Sudamérica - Copa Libertadores

19:30 Juventud vs Universidad Católica Disney+ Premium, Fox Sports, ESPN Premium

Argentina - Copa Argentina

17:00 Deportivo Riestra vs Deportivo Maipú TyC Sports, Claro TV+, Sky+

19:15 Barracas Central vs Temperley TyC Sports, Claro TV+, Sky+

Norteamérica - Campeonato Sub-17 de CONCACAF

15:00 Sint Maarten Sub-17 vs México Sub-17 Disney+ Premium, Fox Soccer Plus

17:00 Panamá Sub-17 vs Dominica Sub-17 Disney+ Premium, Fox Soccer Plus

18:00 EE. UU. Sub-17 vs St. Vincent & The Grenadines Sub-17

Disney+ Premium, Fox Sports 2

20:00 Nicaragua Sub-17 vs Anguila Sub-17 Disney+ Premium, Fox Soccer Plus

20:00 Guatemala Sub-17 vs Antigua & Barbuda Sub-17 Disney+ Premium, Fox Sports 2

Sudamérica - Sudamericano Sub-20 Femenino

16:00 Brasil Sub-20 vs Ecuador Sub-20 DGO, DIRECTV Sports

16:00 Bolivia Sub-20 vs Perú Sub-20 DGO, DIRECTV Sports

Países Bajos - Copa KNVB

14:00 Telstar vs Go Ahead Eagles DIRECTV Sports, DGO

España - Copa de la Reina

13:00 Real Sociedad vs Badalona Esport3, Movistar+, 3Cat

15:00 Real Madrid vs Barcelona TV Canaria