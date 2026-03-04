Por Redacción EC

Partidos del jueves 5 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 5 de marzo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - Premier League

  • 15:00 Tottenham vs Crystal Palace ESPN, disney Plus

Colombia - Categoría Primera A

  • 16:00 Deportes Tolima vs Santa Fe Fanatriz, Win+ Futbol, Win Play
  • 18:10 Llaneros vs Inter Bogotá RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
  • 20:20 Junior vs Alianza Fanatiz, Win+Futbol, Win Play

Sudamérica - Copa Sudamericana

  • 17:00 Boston River vs Racing ESPN2, Disney Plus
  • 17:00 Nacional Asunción vs Deportivo Recoleta DirecTV, DGO
  • 19:30 América de Cali vs Atlético Bucaramanga DirecTV, DGO
  • 19:30 Cienciano vs Melgar DirecTV, DGO
  • 21:00 Orense vs Macará ESPN2, Disney Plus

Sudamérica - Copa Libertadores

  • 19:30 Juventud vs Medellín Fox Sports 2, Disney Plus

Francia - Copa de Francia

  • 15:10 Olympique de Lyon vs Lens DirecTV, DGO

