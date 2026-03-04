Partidos del jueves 5 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, jueves 5 de marzo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - Premier League
- 15:00 Tottenham vs Crystal Palace ESPN, disney Plus
Colombia - Categoría Primera A
- 16:00 Deportes Tolima vs Santa Fe Fanatriz, Win+ Futbol, Win Play
- 18:10 Llaneros vs Inter Bogotá RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
- 20:20 Junior vs Alianza Fanatiz, Win+Futbol, Win Play
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 17:00 Boston River vs Racing ESPN2, Disney Plus
- 17:00 Nacional Asunción vs Deportivo Recoleta DirecTV, DGO
- 19:30 América de Cali vs Atlético Bucaramanga DirecTV, DGO
- 19:30 Cienciano vs Melgar DirecTV, DGO
- 21:00 Orense vs Macará ESPN2, Disney Plus
Sudamérica - Copa Libertadores
- 19:30 Juventud vs Medellín Fox Sports 2, Disney Plus
Francia - Copa de Francia
- 15:10 Olympique de Lyon vs Lens DirecTV, DGO