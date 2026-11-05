Partidos de hoy, jueves 5 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, jueves 5 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
Europa - Liga Europa de la UEFA
- 12:45 Sparta Praha vs AFC Bournemouth Disney+ Premium, ESPN7 Sur
- 12:45 Real Sociedad vs Olympique Lyonnais ESPN3, Disney+ Premium
- 12:45 NEC vs Omonia Nicosia Disney+ Premium
- 12:45 Lillestrøm vs Viktoria Plzeň Disney+ Premium
- 12:45 Levski Sofia vs Jagiellonia Białystok Disney+ Premium
- 12:45 Crystal Palace vs Hoffenheim ESPN3, Disney+ Premium
- 12:45 Anderlecht vs Salzburg Disney+ Premium, ESPN 5 Sur
- 12:45 Milan vs Ferencváros ESPN, Disney+ Premium
- 15:00 Torreense vs Ararat-Armenia Disney+ Premium
- 15:00 AZ vs Juventus ESPN, Disney+ Premium
- 15:00 Sunderland vs Dinamo Zagreb Disney+ Premium, ESPN7
- 15:00 Sturm Graz vs Celje Disney+ Premium
- 15:00 Hapoel Be’er Sheva vs OFI Disney+ Premium
- 15:00 Celtic vs Beşiktaş Disney+ Premium, ESPN 5
- 15:00 Celta de Vigo vs Union Saint-Gilloise ESPN 4, Disney+ Premium
- 15:00 Benfica vs Lech Poznań ESPN2, Disney+ Premium
- 15:00 Bayer Leverkusen vs Olympique Marseille ESPN3, Disney+ Premium
Europa - Liga de la Conferencia de la UEFA
- 12:45 Trabzonspor vs Freiburg Disney+ Premium
- 12:45 Thun vs Hearts Disney+ Premium
- 12:45 Mjällby vs Borac Banja Luka Disney+ Premium
- 12:45 Midtjylland vs Ajax Disney+ Premium
- 12:45 Lincoln Red Imps vs Hajduk Split Disney+ Premium
- 12:45 AGF vs Sporting Braga Disney+ Premium
- 12:45 KuPS vs Gent Disney+ Premium
- 12:45 Crvena Zvezda vs Inter Club d’Escaldes Disney+ Premium
- 12:45 Atalanta vs Kairat Disney+ Premium
- 15:00 Panathinaikos vs CSKA Sofia Disney+ Premium
- 15:00 Twente vs Paphos Disney+ Premium
- 15:00 Sint-Truiden vs Brann Disney+ Premium
- 15:00 Riga vs Jablonec Disney+ Premium
- 15:00 Monaco vs Nordsjælland Disney+ Premium
- 15:00 Lugano vs Kauno Žalgiris Disney+ Premium
- 15:00 Getafe vs Brighton & Hove Albion Disney+ Premium
- 15:00 København vs Iberia 1999 Disney+ Premium
- 15:00 CSU Craiova vs Egnatia Rrogozhinë Disney+ Premium
Brasil - Brasileirão
- 17:30 Palmeiras vs Remo Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
- 19:30 Cruzeiro vs Bahia Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
Chile - Primera División
- 18:00 Univ. Concepción vs O’Higgins max chile, TNT SPORTS Premium
Paraguay - Primera División
- 17:00 Rubio Ñú vs Sportivo Luqueño DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
Ecuador - Copa Ecuador
- 19:00 Independiente del Valle vs Delfin DIRECTV Sports, DGO
Bolivia - Copa de la División Profesional
- 18:00 Bolívar vs Real Potosí Entel Gol
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