Partidos de hoy, jueves 6 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, jueves 6 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 15:00 Alianza Atlético vs Cienciano Liga 1 Max
Europa - Liga Europa de la UEFA
- 10:00 KuPS vs CSU Craiova Digi Sport 1 Romania, Digi Online, Prima Sport 1, Orange TV Go, VOYO
- 11:00 Jagiellonia Białystok vs Rangers Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsat Sport Premium 1
- 11:00 Maccabi Tel Aviv vs CSKA Sofia Sport 1, Diema Sport, Play Diema Xtra
- 12:00 Salzburg vs Paphos Cytavision Sports 1, Cytavision on the Go, Servus TV, Arena Sport 2 Slovakia, ServusTV On
- 12:00 Hradec Králové vs Beşiktaş Onefootball, Sportdigital FUSSBALL, S Sport+, OnePlay, Nova Sport 5 CZ
- 12:00 Lincoln Red Imps vs Omonia Nicosia Cytavision on the Go, Cytavision Sports 2, Omonoia TV
- 12:00 Lech Poznań vs KÍ TVP2, sport.tvp.pl, TVP Sport App
- 12:45 PAOK vs Anderlecht Claro TV+, Sky+, Vivo Play, Xsports, Canal Gol Brazil
- 13:00 Thun vs Víkingur Reykjavík Onefootball, RTS Sport, Moja TV, SÝN Sport Ísland 2, Arena Sport 3
- 14:00 Benfica vs Hearts Benfica TV, SIC, Premier Sports Player
Norteamérica - Leagues Cup
- 18:30 New York City vs Santos Laguna MLS Season Pass
- 19:00 Cruz Azul vs Philadelphia Union MLS Season Pass, Fox Sports 1, fuboTV, TUDN USA, UniMás
- 19:30 Chicago Fire vs Necaxa MLS Season Pass
- 20:00 Austin vs Tijuana MLS Season Pass
- 21:00 América vs San Diego MLS Season Pass, TUDN, TUDN En Vivo, Nu9ve, Imagen Televisión
- 21:30 Portland Timbers vs Puebla MLS Season Pass
Argentina - Liga Profesional
- 17:00 Unión Santa Fe vs Lanús ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina
Colombia - Categoría Primera A
- 16:00 Boyacá Chicó vs Alianza Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz, fuboTV
- 18:05 Deportivo Cali vs Rionegro Águilas RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Viju+ Sport, Sporttv