Partidos de hoy, jueves 6 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, jueves 6 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - Liga Europa de la UEFA
- 12:45 Midtjylland vs Celtic Disney+ Premium
- 12:45 Malmö FF vs Panathinaikos Disney+ Premium
- 12:45 Basel vs FCSB Disney+ Premium
- 12:45 Nice vs Freiburg Disney+ Premium
- 12:45 Sturm Graz vs Nottingham Forest Disney+ Premium
- 12:45 Salzburg vs Go Ahead Eagles Disney+ Premium
- 12:45 Utrecht vs Porto Disney+ Premium
- 12:45 Dinamo Zagreb vs Celta de Vigo Disney+ Premium
- 12:45 Crvena Zvezda vs Lille Disney+ Premium
- 15:00 Bologna vs Brann Disney+ Premium
- 15:00 Ferencváros vs Ludogorets Disney+ Premium
- 15:00 Viktoria Plzeň vs Fenerbahçe Disney+ Premium
- 15:00 Rangers vs Roma Disney+ Premium
- 15:00 Sporting Braga vs Genk Disney+ Premium
- 15:00 Stuttgart vs Feyenoord Disney+ Premium
- 15:00 Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv Disney+ Premium
- 15:00 PAOK vs Young Boys Disney+ Premium
- 15:00 Real Betis vs Olympique Lyonnais Disney+ Premium
Europa - Liga de la Conferencia de la UEFA
- 12:45 Samsunspor vs Hamrun Spartans Disney+ Premium
- 12:45 KuPS vs Slovan Bratislava Disney+ Premium
- 12:45 Mainz 05 vs Fiorentina Disney+ Premium
- 12:45 AEK Larnaca vs Aberdeen Disney+ Premium
- 12:45 Celje vs Legia Warszawa Disney+ Premium
- 12:45 Sparta Praha vs Raków Częstochowa Disney+ Premium
- 12:45 Noah vs Sigma Olomouc Disney+ Premium
- 12:45 Shakhtar Donetsk vs Breidablik Disney+ Premium
- 12:45 AEK Athens vs Shamrock Rovers Disney+ Premium
- 15:00 Lausanne Sport vs Omonia Nicosia Disney+ Premium
- 15:00 Škendija 79 vs Jagiellonia Białystok Disney+ Premium
- 15:00 Dynamo Kyiv vs Zrinjski Disney+ Premium
- 15:00 Lincoln Red Imps vs Rijeka Disney+ Premium
- 15:00 Häcken vs Strasbourg Disney+ Premium
- 15:00 Shelbourne vs Drita Disney+ Premium
- 15:00 Crystal Palace vs AZ Disney+ Premium
- 15:00 Rayo Vallecano vs Lech Poznań Disney+ Premium
- 15:00 Rapid Wien vs CSU Craiova Disney+ Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 18:10 Boyacá Chicó vs América de Cali Win Sports, RCN
Brasil - Brasileirao
- 17:30 Fluminense vs Mirassol Fanatiz
- 18:00 Ceará vs Fortaleza Fanatiz
- 19:30 Palmeiras vs Santos Fanatiz
Copa Mundial Sub-17 de la FIFA
- 7:30 Portugal Sub-17 vs Marruecos Sub-17 DIRECTV, DGO
- 7:30 Bolivia Sub-17 vs Italia Sub-17 DIRECTV, DGO
- 8:00 Japón Sub-17 vs Nueva Caledonia Sub-17 DIRECTV, DGO
- 8:30 Argentina Sub-17 vs Túnez Sub-17 DIRECTV, DGO
- 9:45 Fiyi Sub-17 vs Bélgica Sub-17 DIRECTV, DGO
- 10:15 UAE Sub-17 vs Croacia Sub-17 DIRECTV, DGO
- 10:45 Senegal Sub-17 vs Costa Rica Sub-17 DIRECTV, DGO
- 10:45 Qatar Sub-17 vs Sur África Sub-17 DIRECTV, DGO