Partidos de hoy, jueves 7 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Europa - Liga Europa de la UEFA
- 14:00 Freiburg vs Sporting Braga ESPN2, Disney+ Premium
- 14:00 Aston Villa vs Nottingham Forest ESPN, Disney+ Premium
Europa - Liga de la Conferencia de la UEFA
- 14:00 Strasbourg vs Rayo Vallecano Disney+ Premium
- 14:00 Crystal Palace vs Shakhtar Donetsk Disney+ Premium
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 17:00 Boston River vs Millonarios DIRECTV Sports, DGO
- 17:00 O’Higgins vs São Paulo Disney+ Premium
- 19:30 Blooming vs RB Bragantino DIRECTV Sports, DGO
- 19:30 Carabobo vs River Plate DIRECTV Sports, DGO
Sudamérica - Copa Libertadores
- 17:00 Mirassol vs LDU Quito Disney+ Premium
- 17:00 Platense vs Peñarol ESPN2, Disney+ Premium
- 19:00 Coquimbo Unido vs Universitario ESPN, Disney+ Premium
- 19:30 Medellín vs Flamengo Disney+ Premium, ESPN Premium
- 21:00 Junior vs Cerro Porteño ESPN, Disney+ Premium