Partidos de hoy, jueves 8 de enero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 8 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - Premier League

15:00 Arsenal vs Liverpool ESPN, Disney+ Premium

Italia - Serie A

12:30 Cremonese vs Cagliari Disney+ Premium

14:45 Milan vs Genoa ESPN3, Disney+ Premium

Francia - Trophée des Champions

13:00 PSG vs Olympique Marseille ESPN2, Disney+ Premium

España - Copa del Rey

14:00 Atlético Madrid vs Real Madrid América TV, América TVGO

Arabia Saudita - Pro League

9:55 Al Hilal vs Al Hazm Canal GOAT, DAZN Deutschland, DAZN Switzerland, DAZN Austria, DAZN France

12:30 Al Nassr vs Al Quadisiya SporTV, BandSports, Globoplay, Zapping, Claro TV+

12:30 Al Najma vs Al Ittifaq