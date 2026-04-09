Partidos de hoy, jueves 9 de abril de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Europa - Liga Europa de la UEFA
- 14:00 Bologna vs Aston Villa ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Sport 24 Extra, ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- 14:00 Porto vs Nottingham Forest ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina, ESPN Chile
- 14:00 Freiburg vs Celta de Vigo ESPN, Disney+ Premium
Europa - Liga de la Conferencia de la UEFA
- 11:45 Rayo Vallecano vs AEK Athens Disney+ Premium
- 14:00 Crystal Palace vs Fiorentina Disney+ Premium
- 14:00 Mainz 05 vs Strasbourg Disney+ Premium
- 14:00 Shakhtar Donetsk vs AZ Disney+ Premium
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 17:00 Botafogo vs Caracas DIRECTV Sports
- 17:00 Juventud vs Cienciano DIRECTV Sports
- 19:30 Macará vs América de Cali DIRECTV Sports
- 19:30 Carabobo vs RB Bragantino ESPN2, Disney+ Premium
Sudamérica - Copa Libertadores
- 17:00 Rosario Central vs Independiente del Valle ESPN5, Disney+ Premium
- 17:00 UCV vs Libertad ESPN, Disney+ Premium
- 19:00 Platense vs Corinthians ESPN, Disney+ Premium
- 21:00 Santa Fe vs Peñarol ESPN, Disney+ Premium