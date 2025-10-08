Partidos de hoy, jueves 9 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, jueves 9 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver
Clasificación Mundial
- 8:00 Burundi vs. Kenia
- 11: 00 Somalia vs. Argelia
- 11:00 Mozambique vs. Guinea
- 11:00 Botsuana vs. Uganda
- 11:00 Finlandia vs. Lituania DISNEY+
- 11:00 Liberia vs. Namibia
- 11:00 Malaui vs. Guinea Ecuatorial
- 13:45 Escocia vs Grecia DISNEY+
- 13:45 Austria vs. San Marino DISNEY+
- 13:45 Chipre vs. Bosnia DISNEY+
- 13:45 Islas Feroe vs. Montenegro DISNEY+
- 13:45 Bielorrusia vs. Dinamarca DISNEY+
- 13:45 Malta vs. Países Bajos DISNEY+, ESPN
- 13:45 República Checa vs. Croacia DISNEY+
- 19:00 Nicaragua vs. Haití
- 21:00 Honduras vs. Costa Rica
Copa Mundial Sub-20 de la FIFA
- 14:30 Estados Unidos Sub-20 vs. Italia Sub-20 DIRECTV, DGO
- 18:00 Marruecos Sub-20 vs. Corea del Sur Sub-20 DIRECTV, DGO
Chile - Primera División
- 18:30 Universidad Católica vs. Ñublense
Ecuador - Copa Ecuador
- 17:00 San Antonio vs. Liga de Quito DIRECTV, DGO
Amistosos
- 13:00 Rumania vs. Moldavia DISNEY+
- 13:45 Polonia vs. Nueva Zelanda DISNEY+
- 13:45 Inglaterra vs. Gales DISNEY+
- 14:00 Marruecos vs. Bahréin
Colombia - Copa Colombia
- 19:30 Once Caldas vs. Atlético Nacional WIN SPORTS
Sudamérica - Copa Libertadores Femenina
- 14:00 Libertad Limpeño vs. Club Nacional de Football PLUTO TV / Telefe
- 14:00 U. de Chile vs. Deportivo Cali PLUTO TV / Telefe
- 18:00 Olimpia vs. Sao Paulo PLUTO TV / Telefe
- 18:00 San Lorenzo vs. Colo Colo PLUTO TV / Telefe