Partidos de hoy, jueves 9 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 9 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver

Clasificación Mundial

  • 8:00 Burundi vs. Kenia
  • 11: 00 Somalia vs. Argelia
  • 11:00 Mozambique vs. Guinea
  • 11:00 Botsuana vs. Uganda
  • 11:00 Finlandia vs. Lituania DISNEY+
  • 11:00 Liberia vs. Namibia
  • 11:00 Malaui vs. Guinea Ecuatorial
  • 13:45 Escocia vs Grecia DISNEY+
  • 13:45 Austria vs. San Marino DISNEY+
  • 13:45 Chipre vs. Bosnia DISNEY+
  • 13:45 Islas Feroe vs. Montenegro DISNEY+
  • 13:45 Bielorrusia vs. Dinamarca DISNEY+
  • 13:45 Malta vs. Países Bajos DISNEY+, ESPN
  • 13:45 República Checa vs. Croacia DISNEY+
  • 19:00 Nicaragua vs. Haití
  • 21:00 Honduras vs. Costa Rica

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA

  • 14:30 Estados Unidos Sub-20 vs. Italia Sub-20 DIRECTV, DGO
  • 18:00 Marruecos Sub-20 vs. Corea del Sur Sub-20 DIRECTV, DGO

Chile - Primera División

  • 18:30 Universidad Católica vs. Ñublense

Ecuador - Copa Ecuador

  • 17:00 San Antonio vs. Liga de Quito DIRECTV, DGO

Amistosos

  • 13:00 Rumania vs. Moldavia DISNEY+
  • 13:45 Polonia vs. Nueva Zelanda DISNEY+
  • 13:45 Inglaterra vs. Gales DISNEY+
  • 14:00 Marruecos vs. Bahréin

Colombia - Copa Colombia

  • 19:30 Once Caldas vs. Atlético Nacional WIN SPORTS

Sudamérica - Copa Libertadores Femenina

  • 14:00 Libertad Limpeño vs. Club Nacional de Football PLUTO TV / Telefe
  • 14:00 U. de Chile vs. Deportivo Cali PLUTO TV / Telefe
  • 18:00 Olimpia vs. Sao Paulo PLUTO TV / Telefe
  • 18:00 San Lorenzo vs. Colo Colo PLUTO TV / Telefe

