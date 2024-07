Si quieres saber cuáles son los Partidos de hoy, martes 23 de julio del 2024, no te pierdas la guía TV de fútbol en vivo del día. ¿Dónde ver? La actividad en el deporte rey no se detiene y por ello en El Comercio te mostramos la programación completa de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión. Además, puedes seguir en tiempo real los distintos resultados de la jornada futbolística.

Partidos de hoy, martes 23 de julio: resultados y transmisiones

Guia TV de Partidos de Hoy Fútbol en vivo

Europa - Liga de Campeones de la UEFA

10:00 Bodø / Glimt vs Rīgas FS

10:30 Panevėžys vs Jagiellonia Białystok

11:00 Lincoln Red Imps vs Qarabağ

12:00 APOEL vs Petrocub

12:00 Malmö FF vs KÍ

12:30 FCSB vs Maccabi Tel Aviv

13:00 Dynamo Kyiv vs Partizan

13:00 UE Santa Coloma vs Midtjylland

13:00 Ferencváros vs The New Saints

13:30 Lugano vs Fenerbahçe

14:00 Shamrock Rovers vs Sparta Praha

Europa - Liga de Conferencia de la UEFA

11:00 Ballkani vs Hamrun Spartans

12:00 Differdange 03 vs Ordabasy

14:00 Virtus vs Flora

Argentina - Superliga Argentina

13:00 Deportivo Riestra vs Argentinos Juniors - TyC Sports, ESPN Premium

16:45 Gimnasia La Plata vs San Lorenzo - TyC Sports, Disney+, ESPN Premium

16:45 Newell’s Old Boys vs Independiente Rivadavia - TNT Sports

19:00 Independiente vs Barracas Central - TyC Sports, TNT Sports

Colombia - Primera A

16:00 Patriotas Boyacá vs Fortaleza CEIF - Win Sports

18:10 La Equidad vs Jaguares de Córdoba - Win Sports

20:20 Deportes Tolima vs Deportivo Pasto - Win Sports

Sudamérica - Copa Sudamericana

17:00 Racing vs Huachipato - Disney+, ESPN

19:30 Internacional vs Rosario Central - ESPN, Disney+

Venezuela - Primera División

16:30 Inter de Barinas vs Carabobo - GOLTV

19:15 Angostura vs Estudiantes De Mérida - GOLTV